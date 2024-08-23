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"Талібан" заборонив жінкам говорити та показувати обличчя на публіці

"Талібан" заборонив жінкам говорити та показувати обличчя на публіці

Київ • УНН

 • 19129 перегляди

Верховний лідер "Талібану" затвердив закони, що забороняють жінкам говорити та показувати обличчя на публіці. Нові правила зобов'язують жінок закривати тіло й обличчя та забороняють їм говорити вголос на публіці.

Верховний лідер "Талібану" Мавлаві Хібатулла Ахундзада затвердив закони, які заборонять жінкам Афганістану говорити та показувати обличчя на публіці. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що нові закони затвердили для нібито  "боротьби з пороками та популяризацію чеснот". Ухвалені закони дозволяють відомству регулювати поведінку жінок і призначати покарання у вигляді арешту.

Тепер жінки зобов’язані закривати тіло й обличчя. Жіночий голос таліби вважають інтимним, тому заборонили жінкам говорити вголос на публіці – це дозволено тільки з родичами або чоловіком.

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Окрім того, жінкам і чоловікам заборонено дивитися одне на одного, якщо вони не кровні родичі або не подружжя. Усе задля того, щоб "уникнути розбещеності".

Доповнення

Всі закони викладені у 114-сторінковому документі з 35 статтями, з яким ознайомилося Associated Press, і є першою офіційною декларацією законів про пороки та чесноти в Афганістані після захоплення влади.

Нагадаємо

У Bloomberg з'ясували, що деякі європейські країни розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означало б дипломатичне визнання Талібану майже через три роки після падіння попереднього уряду.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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