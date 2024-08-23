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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Талибан" запретил женщинам говорить и показывать лица на публике

"Талибан" запретил женщинам говорить и показывать лица на публике

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 16:33  •  4179 просмотра

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Верховный лидер «Талибана» утвердил законы, запрещающие женщинам говорить и показывать лицо на публике. Новые правила обязывают женщин закрывать тело и лицо и запрещают им говорить вслух на публике.

Верховный лидер "Талибана" Мавлави Хибатулла Ахундзада утвердил законы, которые запретят женщинам Афганистана говорить и показывать лицо на публике. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что новые законы утвердили для якобы  "борьбы с пороками и популяризации добродетелей". Принятые законы позволяют ведомству регулировать поведение женщин и назначать наказание в виде ареста.

Теперь женщины обязаны закрывать тело и лицо. Женский голос талибы считают интимным, поэтому запретили женщинам говорить вслух на публике - это разрешено только с родственниками или мужем.

путін заявив, що росія та “Талібан” – союзники4 июля 2024, 16:12 • 20019 просмотров

Кроме того, женщинам и мужчинам запрещено смотреть друг на друга, если они не кровные родственники или не супруги. Всё для того, чтобы "избежать развращённости".

Дополнение

Все законы изложены в 114-страничном документе с 35 статьями, с которым ознакомилось Associated Press, и являются первой официальной декларацией законов о пороках и добродетели в Афганистане после захвата власти.

Напомним

В Bloomberg выяснили, что некоторые европейские страны рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что означало бы дипломатическое признание Талибана почти через три года после падения предыдущего правительства.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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