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Жінки втрачають свої права в Афганістані: їм відмовляють у доступі до освіти

Київ • УНН

 • 26181 перегляди

Талібан видав наказ приватним навчальним закладам Герата припинити навчання дівчат старшого віку. Це продовжує серію обмежень прав жінок в Афганістані, включаючи заборону на медичну освіту.

У афганському місті Герат ісламістський рух "Талібан" ще більше обмежив доступ до вищої освіти для жінок і дівчат: видано наказ приватним навчальним закладам припинити пропонувати курси для дівчат старшого віку.

Передає УНН із посиланням на ORF, DPA та El Pais.

Деталі

У Афганістані місцевий уряд Талібану видає накази, що створюють перепони дівчатам і жінкам у доступі до університетів і шкіл. У грудні 2024 року ісламісти заборонили жінкам навчатися в медичній галузі.

Деякі приватні навчальні заклади, як і раніше, пропонують дівчатам і жінкам курси з окремих предметів, переважно іноземних мов.

Але обмежень дедалі більше. Зокрема це стосується західного міста Герат, та чинних указів ісламістських талібів.

Як повідомляє ORF, Міністерство освіти наказало місцевим приватним навчальним закладам припинити пропонувати курси для дівчаток старшого віку.

Невідомо, чи введено аналогічну заборону в інших містах.

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"Я вже рік навчаюся на художніх курсах, щоб не сидіти весь час удома", - розповіла німецькому агентству преси 22-річна жінка з Герата. Тепер вона ще більше розчарована закриттям. 

Я сподіваюся, що одного разу дівчата і жінки Афганістану зможуть проявити свої таланти і реалізувати свої прагнення так само, як вони це роблять в інших країнах

- сказала вона.

Доповнення

Афганські жінки щодня заново переживають те, що вони вже пережили 1994 року, коли в розпал громадянської війни виник рух Талібан, щоб битися на боці народу, вкотре забувши про нього.

- пише El Pais

Права афганських жінок змінювалися протягом історії і завжди залежали від того, хто був при владі. Багато з них, наприклад, право на навчання та роботу, були відібрані в 1990-х роках, так само, як і зараз.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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