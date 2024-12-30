Лідер Талібану заборонив будувати вікна в будинках, з яких відкривається вид на місця де присутні жінки
Київ • УНН
Талібан заборонив встановлювати вікна в будинках, що виходять на сусідні будівлі, де проживають жінки. Власники існуючих будинків мають перекрити такі вікна стінами або спеціальним покриттям.
Афганський лідер руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада видав директиву, що забороняє робити вікна в житлових будинках, які виходять на сусідні будинки, особливо в тих, де проживають жінки. Про це повідомляє Daily Express, пише УНН.
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Таліби стверджують, що цей крок спрямований на "збереження приватного життя та захист жінок від потенційної шкоди".
Відтепер фізичні особи, які будують житло, не можуть встановлювати вікна, які виходять у двір або на житлові приміщення суміжних будинків, де проживають жінки.
Усі вікна на рівні вулиці повинні були бути зафарбовані або закриті екранами, щоб жінок не було видно з вулиці. Самим жінкам заборонено з’являтися на балконах своїх квартир чи будинків.
Таліби окремо наголосили, що нове правило застосовується ретроспективно. Тобто, якщо будівля побудована раніше та має вікна, які порушують це правило, власник нерухомості має перекрити огляд, зводячи стіну або використовуючи відповідне покриття.
Цей закон вже діяв на території країни раніше: з вересня 1996 року по грудень 2001 року, коли таліби контролювали 90% території Афганістану.
Нагадаємо
В Афганістані жінкам заборонили навчатися на медсестер та акушерок у навчальних центрах. Це була одна з останніх доступних можливостей для жіночої освіти в країні після заборони відвідувати школи та університети.