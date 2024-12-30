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Лидер Талибана запретил строить окна в домах, из которых открывается вид на места где присутствуют женщины

Лидер Талибана запретил строить окна в домах, из которых открывается вид на места где присутствуют женщины

Киев  •  УНН

 • 2680 просмотра

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Талибан запретил устанавливать окна в домах, выходящих на соседние здания, где проживают женщины. Владельцы существующих домов должны перекрыть такие окна стенами или специальным покрытием.

Афганский лидер движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада издал директиву, запрещающую делать окна в жилых домах, которые выходят на соседние дома, особенно в тех, где проживают женщины. Об этом сообщает Daily Express, пишет УНН.

Детали

Талибы утверждают, что этот шаг направлен на "сохранение частной жизни и защиту женщин от потенциального вреда".

Отныне физические лица, которые строят жилье, не могут устанавливать окна, которые выходят во двор или на жилые помещения смежных домов, где проживают женщины. 

Все окна на уровне улицы должны были быть закрашены или закрыты экранами, чтобы женщин не было видно с улицы. Самим женщинам запрещено появляться на балконах своих квартир или домов.

Талибы отдельно отметили, что новое правило применяется ретроспективно. То есть, если здание построено раньше и имеет окна, которые нарушают это правило, владелец недвижимости должен перекрыть обзор, возводя стену или используя соответствующее покрытие.

Этот закон уже действовал на территории страны ранее: с сентября 1996 года по декабрь 2001 года, когда талибы контролировали 90% территории Афганистана.

Напомним

В Афганистане женщинам запретили учиться на медсестер и акушерок в учебных центрах. Это была одна из последних доступных возможностей для женского образования в стране после запрета на посещение школ и университетов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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