Женщины теряют свои права в Афганистане: им отказывают в доступе к образованию

В афганском городе Герат исламистское движение "Талибан" еще больше ограничило доступ к высшему образованию для женщин и девушек: издан приказ частным учебным заведениям прекратить предлагать курсы для девушек старшего возраста.

Передает УНН со ссылкой на ORF, DPA и El Pais.

Детали

В Афганистане местное правительство Талибана издает приказы, создающие преграды девушкам и женщинам в доступе к университетам и школам. В декабре 2024 года исламисты запретили женщинам обучаться в медицинской отрасли.

Некоторые частные учебные заведения по-прежнему предлагают девушкам и женщинам курсы по отдельным предметам, преимущественно иностранным языкам.

Но ограничений все больше и больше. В частности это касается западного города Герат, и действующих указов исламистских талибов.

Как сообщает ORF, Министерство образования приказало местным частным учебным заведениям прекратить предлагать курсы для девочек старшего возраста.

Неизвестно, введен ли аналогичный запрет в других городах.

"Я уже год учусь на художественных курсах, чтобы не сидеть все время дома", - рассказала немецкому агентству прессы 22-летняя женщина из Герата. Теперь она еще больше разочарована закрытием.

Я надеюсь, что однажды девушки и женщины Афганистана смогут проявить свои таланты и реализовать свои стремления так же, как они это делают в других странах - сказала она.

Дополнение

Афганские женщины ежедневно заново переживают то, что они уже пережили в 1994 году, когда в разгар гражданской войны возникло движение Талибан, чтобы сражаться на стороне народа, в который раз забыв о нем. - пишет El Pais

Права афганских женщин менялись на протяжении истории и всегда зависели от того, кто был у власти. Многие из них, например, право на обучение и работу, были отобраны в 1990-х годах, так же, как и сейчас.

Напомним,

В Афганистане женщинам запретили учиться на медсестер и акушерок в учебных центрах.

Лидер Талибана запретил строить окна в домах, из которых открывается вид на места где присутствуют женщины