В Испании проходит народный трибунал над режимом Талибан за систематическое угнетение женщин в Афганистане

12:14
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Популярные новости
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны
8 октября, 04:41
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенность
8 октября, 07:12
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
07:42
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроны
09:38
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
11:27
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
12:14
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
11:59
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
11:27
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
07:42
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
7 октября, 11:00
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
6 октября, 18:42
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
4 октября, 11:30
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
3 октября, 17:13
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
Хранитель

В Испании проходит народный трибунал над режимом Талибан за систематическое угнетение женщин в Афганистане

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Постоянный народный трибунал проводит первый Международный форум в Мадриде, рассматривая нарушения прав женщин в Афганистане при режиме Талибана. Активисты и юристы предоставляют доказательства, а вердикт ожидается в декабре 2025 года.

В Испании проходит народный трибунал над режимом Талибан за систематическое угнетение женщин в Афганистане

Постоянный народный трибунал (ПНТ), отвечающий за вынесение решений по серьезным преступлениям против народов и меньшинств, проводит свой первый Международный форум. Рассматриваются систематические нарушения прав человека, которым подвергаются женщины и девочки в Афганистане при режиме талибов. В течение трех дней в Мадриде активисты и юристы будут предоставлять доказательства и свидетельства. Передает УНН со ссылкой на EFE и El País.

Детали

В Мадриде начался трехдневный "Народный трибунал для женщин Афганистана", специальная сессия Постоянного народного трибунала (The Permanent Peoples' Tribunal - PPT). Мероприятие организовано четырьмя афганскими организациями в изгнании. Среди них - правозащитная организация Rawadari Шахарсад Акбар, бывшей главы Независимой комиссии по правам человека Афганистана (AIHRC). А также Rawadari, Организация по исследованиям и развитию политики (DROPS) и Human Rights Defenders Plus (HRD+).

Мероприятие также сотрудничает с Обсерваторией по правам человека Мадридской ассоциации адвокатов (ICAM).

Отмечается, что событие имеет историческое значение.

Трибунал является уникальной возможностью коллективно услышать голоса женщин Афганистана

- отметила Дороти Эстрада Танк, член Рабочей группы ООН по вопросам дискриминации в отношении женщин и девочек, передает El País.

Также специалист отметила, что вердикт, который будет объявлен в декабре 2025 года, не имеет обязательной силы, однако "он позволит задокументировать и проанализировать свидетельства".

Тем самым будет открыт путь к привлечению к ответственности за серьезные и систематические нарушения прав человека. Отдельно подчеркивается, что женщины и девочки продолжают ежедневно сталкиваться с нарушением своих прав в этой стране.

Дополнение

Докладчик ООН по правам человека не получал визы в Афганистан в течение двух лет. Что касается решения Permanent Peoples' Tribunal, - оно ожидается к середине декабря. Впоследствии оно будет подано в ООН и другие учреждения.

Напомним

В сентябре 2025 года стало известно, что Талибан запретил книги, написанные женщинами, и 18 учебных предметов в университетах Афганистана, включая права человека и гендерные исследования.

Верховный лидер "Талибана" утвердил законы, запрещающие женщинам говорить и показывать лицо на публике.

В начале года сообщалось, что исламистское движение "Талибан" еще больше ограничило доступ к высшему образованию для женщин и девочек. В афганском городе Герат издан приказ частным учебным заведениям прекратить предлагать курсы для девушек старшего возраста.

Игорь Тележников

ОбществоНовости Мира
Талибан
Организация Объединенных Наций
Афганистан
Испания
Мадрид