В Испании проходит народный трибунал над режимом Талибан за систематическое угнетение женщин в Афганистане

Постоянный народный трибунал (ПНТ), отвечающий за вынесение решений по серьезным преступлениям против народов и меньшинств, проводит свой первый Международный форум. Рассматриваются систематические нарушения прав человека, которым подвергаются женщины и девочки в Афганистане при режиме талибов. В течение трех дней в Мадриде активисты и юристы будут предоставлять доказательства и свидетельства. Передает УНН со ссылкой на EFE и El País.

Детали

В Мадриде начался трехдневный "Народный трибунал для женщин Афганистана", специальная сессия Постоянного народного трибунала (The Permanent Peoples' Tribunal - PPT). Мероприятие организовано четырьмя афганскими организациями в изгнании. Среди них - правозащитная организация Rawadari Шахарсад Акбар, бывшей главы Независимой комиссии по правам человека Афганистана (AIHRC). А также Rawadari, Организация по исследованиям и развитию политики (DROPS) и Human Rights Defenders Plus (HRD+).

Мероприятие также сотрудничает с Обсерваторией по правам человека Мадридской ассоциации адвокатов (ICAM).

Отмечается, что событие имеет историческое значение.

Трибунал является уникальной возможностью коллективно услышать голоса женщин Афганистана - отметила Дороти Эстрада Танк, член Рабочей группы ООН по вопросам дискриминации в отношении женщин и девочек, передает El País.

Также специалист отметила, что вердикт, который будет объявлен в декабре 2025 года, не имеет обязательной силы, однако "он позволит задокументировать и проанализировать свидетельства".

Тем самым будет открыт путь к привлечению к ответственности за серьезные и систематические нарушения прав человека. Отдельно подчеркивается, что женщины и девочки продолжают ежедневно сталкиваться с нарушением своих прав в этой стране.

Дополнение

Докладчик ООН по правам человека не получал визы в Афганистан в течение двух лет. Что касается решения Permanent Peoples' Tribunal, - оно ожидается к середине декабря. Впоследствии оно будет подано в ООН и другие учреждения.

Напомним

В сентябре 2025 года стало известно, что Талибан запретил книги, написанные женщинами, и 18 учебных предметов в университетах Афганистана, включая права человека и гендерные исследования.

Верховный лидер "Талибана" утвердил законы, запрещающие женщинам говорить и показывать лицо на публике.

В начале года сообщалось, что исламистское движение "Талибан" еще больше ограничило доступ к высшему образованию для женщин и девочек. В афганском городе Герат издан приказ частным учебным заведениям прекратить предлагать курсы для девушек старшего возраста.