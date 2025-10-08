В Испании проходит народный трибунал над режимом Талибан за систематическое угнетение женщин в Афганистане
Киев • УНН
Постоянный народный трибунал проводит первый Международный форум в Мадриде, рассматривая нарушения прав женщин в Афганистане при режиме Талибана. Активисты и юристы предоставляют доказательства, а вердикт ожидается в декабре 2025 года.
Постоянный народный трибунал (ПНТ), отвечающий за вынесение решений по серьезным преступлениям против народов и меньшинств, проводит свой первый Международный форум. Рассматриваются систематические нарушения прав человека, которым подвергаются женщины и девочки в Афганистане при режиме талибов. В течение трех дней в Мадриде активисты и юристы будут предоставлять доказательства и свидетельства. Передает УНН со ссылкой на EFE и El País.
Детали
В Мадриде начался трехдневный "Народный трибунал для женщин Афганистана", специальная сессия Постоянного народного трибунала (The Permanent Peoples' Tribunal - PPT). Мероприятие организовано четырьмя афганскими организациями в изгнании. Среди них - правозащитная организация Rawadari Шахарсад Акбар, бывшей главы Независимой комиссии по правам человека Афганистана (AIHRC). А также Rawadari, Организация по исследованиям и развитию политики (DROPS) и Human Rights Defenders Plus (HRD+).
Мероприятие также сотрудничает с Обсерваторией по правам человека Мадридской ассоциации адвокатов (ICAM).
Отмечается, что событие имеет историческое значение.
Трибунал является уникальной возможностью коллективно услышать голоса женщин Афганистана
Также специалист отметила, что вердикт, который будет объявлен в декабре 2025 года, не имеет обязательной силы, однако "он позволит задокументировать и проанализировать свидетельства".
Тем самым будет открыт путь к привлечению к ответственности за серьезные и систематические нарушения прав человека. Отдельно подчеркивается, что женщины и девочки продолжают ежедневно сталкиваться с нарушением своих прав в этой стране.
Дополнение
Докладчик ООН по правам человека не получал визы в Афганистан в течение двух лет. Что касается решения Permanent Peoples' Tribunal, - оно ожидается к середине декабря. Впоследствии оно будет подано в ООН и другие учреждения.
Напомним
В сентябре 2025 года стало известно, что Талибан запретил книги, написанные женщинами, и 18 учебных предметов в университетах Афганистана, включая права человека и гендерные исследования.
Верховный лидер "Талибана" утвердил законы, запрещающие женщинам говорить и показывать лицо на публике.
В начале года сообщалось, что исламистское движение "Талибан" еще больше ограничило доступ к высшему образованию для женщин и девочек. В афганском городе Герат издан приказ частным учебным заведениям прекратить предлагать курсы для девушек старшего возраста.