В афганських університетах таліби заборонили книги написані жінками

18 вересня, 19:49 • 22569 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 46539 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 33051 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 43642 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 58540 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 27757 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23143 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 40608 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16963 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 58776 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та рф - міністр оборони Косіняк-Камиш18 вересня, 20:47 • 6034 перегляди
ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters18 вересня, 22:18 • 3466 перегляди
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи18 вересня, 22:29 • 9648 перегляди
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу18 вересня, 23:21 • 27593 перегляди
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 19520 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 34517 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 58538 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 40315 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 40607 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 58775 перегляди
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 12112 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 31800 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 30730 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 30599 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 28839 перегляди
В афганських університетах таліби заборонили книги написані жінками

Київ • УНН

 • 118 перегляди

талібан заборонив книги, написані жінками, та 18 навчальних предметів в університетах Афганістану, включаючи права людини та гендерні дослідження. Це рішення також стосується книг іранських авторів, що створює значну прогалину в освіті.

В афганських університетах таліби заборонили книги написані жінками

талібан прибрав книги, написані жінками, з університетської програми в Афганістані в межах нової заборони, яка також охоплює викладання прав людини та сексуальних домагань. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Приблизно 140 книг, написаних жінками — зокрема такі, як "Безпека в хімічній лабораторії" — потрапили до списку з 680 назв, які були визнані "проблемними" через "антишаріатський зміст" або "невідповідність політиці Талібану".

Університетам також наказали більше не викладати 18 навчальних предметів. Представник Талібану пояснив, що ці дисципліни "суперечать принципам шаріату та політиці системи".

Цей указ - останній у низці обмежень, які Талібан поступово впроваджує відтоді, як повернувся до влади чотири роки тому.

Тільки цього тижня в щонайменше 10 провінціях за наказом верховного лідера Талібану було заборонено використання оптоволоконного інтернету - офіційно з метою "запобігання аморальності".

Хоча ці правила вплинули на різні сфери життя, саме жінки та дівчата постраждали найбільше: їм заборонено навчатися після шостого класу. Один із останніх шляхів до професійної освіти був закритий наприкінці 2024 року, коли було без оголошення зупинено курси з акушерства.

Тепер навіть університетські дисципліни, присвячені жінкам, опинились під забороною: шість із 18 заборонених предметів стосуються саме жінок — зокрема "Гендер і розвиток", "Роль жінок у комунікації" та "Соціологія жінок".

Уряд Талібану заявляє, що дотримується прав жінок відповідно до свого тлумачення афганської культури та ісламського права.

"Прогалина в освіті"

Закія Аделі, колишня заступниця міністра юстиції до повернення Талібану до влади, також потрапила до списку заборонених авторок. Вона не здивована цим кроком.

З огляду на те, що Талібан робив останні чотири роки, неважко було передбачити зміни в навчальній програмі. Враховуючи мізогінну політику й мислення Талібану, цілком закономірно, що коли жінкам заборонено навчатися, то й їхні ідеї, думки й тексти теж підлягають придушенню

- сказала вона.

Заступник директора з академічної діяльності Міністерства вищої освіти "Талібану" Зіаур Рахман Ар’юбі, у листі до університетів оголосив, що рішення ухвалила група "релігійних учених та експертів".

За переслідування дівчат і жінок в Афганістані: МКС видав ордери на арешт лідерів Талібану08.07.25, 18:29 • 1704 перегляди

Окрім книг, написаних жінками, заборона, схоже, торкнулася книг іранських авторів чи видавців, причому один із членів експертної групи з питань книг заявив BBC, що вона була розроблена для того, щоб "запобігти проникненню іранського контенту" в афганську навчальну програму.

У 50-сторінковому списку, надісланому до всіх університетів Афганістану, зазначено 679 найменувань, 310 з яких або написані іранськими письменниками, або опубліковані в Ірані.

Але професор одного із закладів освіти, який побажав залишитися анонімним, побоюється, що заповнити цю прогалину буде майже неможливо.

Книги іранських авторів та перекладачів слугують основним зв’язком між афганськими університетами та світовою академічною спільнотою. Їхнє вилучення створює суттєву порожнечу у вищій освіті

- заявив він.

Професор Кабульського університету розповів BBC, що за таких обставин вони змушені самостійно готувати розділи підручників, враховуючи правила, встановлені урядом "Талібану". Але незрозуміло, чи можна підготувати ці теми відповідно до світових стандартів.

Жінки втрачають свої права в Афганістані: їм відмовляють у доступі до освіти15.01.25, 16:14 • 26267 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Талібан
Афганістан
Іран