В афганських університетах таліби заборонили книги написані жінками

талібан прибрав книги, написані жінками, з університетської програми в Афганістані в межах нової заборони, яка також охоплює викладання прав людини та сексуальних домагань. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Приблизно 140 книг, написаних жінками — зокрема такі, як "Безпека в хімічній лабораторії" — потрапили до списку з 680 назв, які були визнані "проблемними" через "антишаріатський зміст" або "невідповідність політиці Талібану".

Університетам також наказали більше не викладати 18 навчальних предметів. Представник Талібану пояснив, що ці дисципліни "суперечать принципам шаріату та політиці системи".

Цей указ - останній у низці обмежень, які Талібан поступово впроваджує відтоді, як повернувся до влади чотири роки тому.

Тільки цього тижня в щонайменше 10 провінціях за наказом верховного лідера Талібану було заборонено використання оптоволоконного інтернету - офіційно з метою "запобігання аморальності".

Хоча ці правила вплинули на різні сфери життя, саме жінки та дівчата постраждали найбільше: їм заборонено навчатися після шостого класу. Один із останніх шляхів до професійної освіти був закритий наприкінці 2024 року, коли було без оголошення зупинено курси з акушерства.

Тепер навіть університетські дисципліни, присвячені жінкам, опинились під забороною: шість із 18 заборонених предметів стосуються саме жінок — зокрема "Гендер і розвиток", "Роль жінок у комунікації" та "Соціологія жінок".

Уряд Талібану заявляє, що дотримується прав жінок відповідно до свого тлумачення афганської культури та ісламського права.

"Прогалина в освіті"

Закія Аделі, колишня заступниця міністра юстиції до повернення Талібану до влади, також потрапила до списку заборонених авторок. Вона не здивована цим кроком.

З огляду на те, що Талібан робив останні чотири роки, неважко було передбачити зміни в навчальній програмі. Враховуючи мізогінну політику й мислення Талібану, цілком закономірно, що коли жінкам заборонено навчатися, то й їхні ідеї, думки й тексти теж підлягають придушенню - сказала вона.

Заступник директора з академічної діяльності Міністерства вищої освіти "Талібану" Зіаур Рахман Ар’юбі, у листі до університетів оголосив, що рішення ухвалила група "релігійних учених та експертів".

За переслідування дівчат і жінок в Афганістані: МКС видав ордери на арешт лідерів Талібану

Окрім книг, написаних жінками, заборона, схоже, торкнулася книг іранських авторів чи видавців, причому один із членів експертної групи з питань книг заявив BBC, що вона була розроблена для того, щоб "запобігти проникненню іранського контенту" в афганську навчальну програму.

У 50-сторінковому списку, надісланому до всіх університетів Афганістану, зазначено 679 найменувань, 310 з яких або написані іранськими письменниками, або опубліковані в Ірані.

Але професор одного із закладів освіти, який побажав залишитися анонімним, побоюється, що заповнити цю прогалину буде майже неможливо.

Книги іранських авторів та перекладачів слугують основним зв’язком між афганськими університетами та світовою академічною спільнотою. Їхнє вилучення створює суттєву порожнечу у вищій освіті - заявив він.

Професор Кабульського університету розповів BBC, що за таких обставин вони змушені самостійно готувати розділи підручників, враховуючи правила, встановлені урядом "Талібану". Але незрозуміло, чи можна підготувати ці теми відповідно до світових стандартів.

Жінки втрачають свої права в Афганістані: їм відмовляють у доступі до освіти