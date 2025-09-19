В афганских университетах талибы запретили книги, написанные женщинами

$41.190.02
48.770.12
ukenru
Эксклюзив
06:26 • 338 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 22763 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 46799 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 33228 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 43831 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 58762 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 27823 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23183 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 40734 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16967 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.2м/с
70%
754мм
Популярные новости
Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и РФ - министр обороны Косиняк-Камыш18 сентября, 20:47 • 6260 просмотра
ЕС рассматривает «репарационный кредит» для Украины из замороженных активов РФ в обход Венгрии — Reuters18 сентября, 22:18 • 3650 просмотра
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 9882 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21 • 27731 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 19714 просмотра
публикации
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 324 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 34673 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 58751 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 40444 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 40725 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 12188 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 31874 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 30799 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 30666 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 28905 просмотра
Актуальное
FGM-148 Javelin
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

В афганских университетах талибы запретили книги, написанные женщинами

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Талибан запретил книги, написанные женщинами, и 18 учебных предметов в университетах Афганистана, включая права человека и гендерные исследования. Это решение также касается книг иранских авторов, что создает значительный пробел в образовании.

В афганских университетах талибы запретили книги, написанные женщинами

Талибан убрал книги, написанные женщинами, из университетской программы в Афганистане в рамках нового запрета, который также охватывает преподавание прав человека и сексуальных домогательств. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Примерно 140 книг, написанных женщинами — в том числе такие, как "Безопасность в химической лаборатории" — попали в список из 680 названий, которые были признаны "проблемными" из-за "антишариатского содержания" или "несоответствия политике Талибана".

Университетам также приказали больше не преподавать 18 учебных предметов. Представитель Талибана объяснил, что эти дисциплины "противоречат принципам шариата и политике системы".

Этот указ — последний в ряду ограничений, которые Талибан постепенно внедряет с тех пор, как вернулся к власти четыре года назад.

Только на этой неделе в по меньшей мере 10 провинциях по приказу верховного лидера Талибана было запрещено использование оптоволоконного интернета — официально с целью "предотвращения аморальности".

Хотя эти правила повлияли на различные сферы жизни, именно женщины и девушки пострадали больше всего: им запрещено учиться после шестого класса. Один из последних путей к профессиональному образованию был закрыт в конце 2024 года, когда были без объявления остановлены курсы по акушерству.

Теперь даже университетские дисциплины, посвященные женщинам, оказались под запретом: шесть из 18 запрещенных предметов касаются именно женщин — в частности "Гендер и развитие", "Роль женщин в коммуникации" и "Социология женщин".

Правительство Талибана заявляет, что соблюдает права женщин в соответствии со своим толкованием афганской культуры и исламского права.

"Пробел в образовании"

Закия Адели, бывшая заместитель министра юстиции до возвращения Талибана к власти, также попала в список запрещенных авторов. Она не удивлена этим шагом.

Учитывая то, что Талибан делал последние четыре года, нетрудно было предвидеть изменения в учебной программе. Учитывая мизогинную политику и мышление Талибана, вполне закономерно, что когда женщинам запрещено учиться, то и их идеи, мнения и тексты тоже подлежат подавлению

- сказала она.

Заместитель директора по академической деятельности Министерства высшего образования "Талибана" Зиаур Рахман Арьюби в письме к университетам объявил, что решение приняла группа "религиозных ученых и экспертов".

За преследование девушек и женщин в Афганистане: МУС выдал ордера на арест лидеров Талибана08.07.25, 18:29 • 1706 просмотров

Помимо книг, написанных женщинами, запрет, похоже, коснулся книг иранских авторов или издателей, причем один из членов экспертной группы по вопросам книг заявил BBC, что он был разработан для того, чтобы "предотвратить проникновение иранского контента" в афганскую учебную программу.

В 50-страничном списке, отправленном во все университеты Афганистана, указано 679 наименований, 310 из которых либо написаны иранскими писателями, либо опубликованы в Иране.

Но профессор одного из учебных заведений, пожелавший остаться анонимным, опасается, что заполнить этот пробел будет почти невозможно.

Книги иранских авторов и переводчиков служат основной связью между афганскими университетами и мировым академическим сообществом. Их изъятие создает существенную пустоту в высшем образовании

- заявил он.

Профессор Кабульского университета рассказал BBC, что в таких обстоятельствах они вынуждены самостоятельно готовить разделы учебников, учитывая правила, установленные правительством "Талибана". Но непонятно, можно ли подготовить эти темы в соответствии с мировыми стандартами.

Женщины теряют свои права в Афганистане: им отказывают в доступе к образованию15.01.25, 16:14 • 26267 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Талибан
Афганистан
Иран