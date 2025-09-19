В афганских университетах талибы запретили книги, написанные женщинами

Талибан убрал книги, написанные женщинами, из университетской программы в Афганистане в рамках нового запрета, который также охватывает преподавание прав человека и сексуальных домогательств. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Примерно 140 книг, написанных женщинами — в том числе такие, как "Безопасность в химической лаборатории" — попали в список из 680 названий, которые были признаны "проблемными" из-за "антишариатского содержания" или "несоответствия политике Талибана".

Университетам также приказали больше не преподавать 18 учебных предметов. Представитель Талибана объяснил, что эти дисциплины "противоречат принципам шариата и политике системы".

Этот указ — последний в ряду ограничений, которые Талибан постепенно внедряет с тех пор, как вернулся к власти четыре года назад.

Только на этой неделе в по меньшей мере 10 провинциях по приказу верховного лидера Талибана было запрещено использование оптоволоконного интернета — официально с целью "предотвращения аморальности".

Хотя эти правила повлияли на различные сферы жизни, именно женщины и девушки пострадали больше всего: им запрещено учиться после шестого класса. Один из последних путей к профессиональному образованию был закрыт в конце 2024 года, когда были без объявления остановлены курсы по акушерству.

Теперь даже университетские дисциплины, посвященные женщинам, оказались под запретом: шесть из 18 запрещенных предметов касаются именно женщин — в частности "Гендер и развитие", "Роль женщин в коммуникации" и "Социология женщин".

Правительство Талибана заявляет, что соблюдает права женщин в соответствии со своим толкованием афганской культуры и исламского права.

"Пробел в образовании"

Закия Адели, бывшая заместитель министра юстиции до возвращения Талибана к власти, также попала в список запрещенных авторов. Она не удивлена этим шагом.

Учитывая то, что Талибан делал последние четыре года, нетрудно было предвидеть изменения в учебной программе. Учитывая мизогинную политику и мышление Талибана, вполне закономерно, что когда женщинам запрещено учиться, то и их идеи, мнения и тексты тоже подлежат подавлению - сказала она.

Заместитель директора по академической деятельности Министерства высшего образования "Талибана" Зиаур Рахман Арьюби в письме к университетам объявил, что решение приняла группа "религиозных ученых и экспертов".

Помимо книг, написанных женщинами, запрет, похоже, коснулся книг иранских авторов или издателей, причем один из членов экспертной группы по вопросам книг заявил BBC, что он был разработан для того, чтобы "предотвратить проникновение иранского контента" в афганскую учебную программу.

В 50-страничном списке, отправленном во все университеты Афганистана, указано 679 наименований, 310 из которых либо написаны иранскими писателями, либо опубликованы в Иране.

Но профессор одного из учебных заведений, пожелавший остаться анонимным, опасается, что заполнить этот пробел будет почти невозможно.

Книги иранских авторов и переводчиков служат основной связью между афганскими университетами и мировым академическим сообществом. Их изъятие создает существенную пустоту в высшем образовании - заявил он.

Профессор Кабульского университета рассказал BBC, что в таких обстоятельствах они вынуждены самостоятельно готовить разделы учебников, учитывая правила, установленные правительством "Талибана". Но непонятно, можно ли подготовить эти темы в соответствии с мировыми стандартами.

