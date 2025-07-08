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За преследование девушек и женщин в Афганистане: МУС выдал ордера на арест лидеров Талибана

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Международный уголовный суд выдал ордера на арест верховного лидера Талибана Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Абдулы Хакима Хаккани. Их обвиняют в преступлениях против человечности, связанных с преследованием женщин и девушек.

За преследование девушек и женщин в Афганистане: МУС выдал ордера на арест лидеров Талибана

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест главного лидера Талибана в Афганистане Хайбатуллы Ахундзады и главы Верховного суда Абдула Хакима Хаккани.

Передает УНН со ссылкой на International Criminal Court (ICC).

Детали

Международный уголовный суд (МУС) во вторник, 8 июля, выдал ордера на арест двух лидеров Талибана в Афганистане, включая верховного духовного лидера Хайбатуллу Ахундзаду, обвинив их в преследовании женщин и девочек.

Справка

Хайбатулла Ахундзада, верховный лидер Талибана, и Абдул Хаким Хаккани, глава Талибана, осуществляли фактическую власть в Афганистане по крайней мере с 15 августа 2021 года.

На территории Афганистана, с момента захвата власти талибами 15 августа 2021 года, продолжались преследования девушек по гендерному признаку. Это происходило по меньшей мере до 20 января 2025 года, говорится в заключении, опубликованном МУС.

Имеются достаточные основания полагать, что господин Хайбатулла Ахундзада и господин Абдул Хаким Хаккани совершили преступление против человечности, предусмотренное статьей 7(1)(h) Римского статута, преследование по гендерному признаку девушек, женщин и других лиц, которые не соответствуют политике "Талибана" в отношении гендера, гендерной идентичности или самовыражения, а также по политическим мотивам лиц, которые воспринимаются как "союзники девушек и женщин". 

- говорится в сообщении International Criminal Court.

Ключевые факторы, на которые указывает Палата предварительного рассмотрения II в отчете на сайте ICC:

  1. Талибан внедрил правительственную политику, которая привела к серьезным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана.
    1. Эта политика связана с убийствами, заключением, пытками, изнасилованиями и насильственными исчезновениями.
      1. Хотя Талибан ввел определенные правила и запреты для населения в целом, он специально нацелился на девушек и женщин из-за их пола, лишая их основных прав и свобод.
        1. Талибан жестко лишил, путем декретов и указов, девушек и женщин права на образование, частную и семейную жизнь, а также свободы передвижения, выражения мнений, мысли, совести и религии.
          1. Кроме того, другие лица стали мишенью для преследований, поскольку определенные проявления сексуальности и/или гендерной идентичности считались не соответствующими политике Талибана в отношении гендерного равенства.

            Напомним

            УНН ранее сообщал, что по данным правозащитной организации HRW, в Афганистане правящий радикальный исламский Талибан запретил женщинам проходить обучение в области медицины

            Директоров учреждений во время встречи проинформировали, что "женщины больше не могут обучаться в их институтах".

            Игорь Тележников

            Игорь Тележников

            Новости Мира
            Талибан
            Гаага
            Афганистан
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