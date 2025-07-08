За переслідування дівчат і жінок в Афганістані: МКС видав ордери на арешт лідерів Талібану

Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі видав ордери на арешт головного лідера Талібану в Афганістані Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Абдул Хакіма Хаккані.

Передає УНН із посиланням на International Criminal Court (ICC).

Деталі

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у вівторок, 8-го липня, видав ордери на арешт двох лідерів Талібану в Афганістані, включаючи верховного духовного лідера Хайбатуллу Ахундзаду, звинувативши їх у переслідуванні жінок і дівчат.

Довідка

Хайбатулла Ахундзади, верховний лідер Талібану, та Абдула Хакіма Хаккані, голова Талібану здійснювали фактичну владу в Афганістані принаймні з 15 серпня 2021 року.

На території Афганістану, з моменту захоплення влади талібами 15 серпня 2021 року, тривали переслідування дівчат за ґендерною ознакою. Це відбувалось щонайменше до 20 січня 2025 року, ідеться у висновку, який опублікував МКС.

Є достатні підстави вважати, що пан Хайбатулла Ахундзада та пан Абдул Хакім Хаккані вчинили злочин проти людяності, передбачений статтею 7(1)(h) Римського статуту, переслідування за ґендерною ознакою дівчат, жінок та інших осіб, які не відповідають політиці "Талібану" щодо ґендеру, ґендерної ідентичності або самовираження, а також за політичними мотивами осіб, які сприймаються як "союзники дівчат і жінок". - ідеться у повідомленні International Criminal Court.

Ключові фактори про які вказує Палата попереднього розгляду II у звіті на сайті ICC:

Талібан впровадив урядову політику, яка призвела до серйозних порушень основних прав та свобод цивільного населення Афганістану. Ця політика пов'язана з вбивствами, ув'язненням, катуваннями, зґвалтуваннями та насильницькими зникненнями. Хоча Талібан запровадив певні правила та заборони для населення в цілому, він спеціально націлився на дівчат та жінок через їхню стать, позбавляючи їх основних прав та свобод. Талібан жорстко позбавив, шляхом декретів та указів, дівчат та жінок права на освіту, приватне та сімейне життя, а також свободи пересування, вираження поглядів, думки, совісті та релігії. Крім того, інші особи стали мішенню для переслідувань, оскільки певні прояви сексуальності та/або гендерної ідентичності вважалися такими, що не відповідають політиці Талібану щодо гендерної рівності.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що за даними правозахисної організації HRW, в Афганістані правлячий радикальний ісламський Талібан заборонив жінкам проходити навчання в галузі медицини.

Директорів закладів під час зустрічі проінформували, що "жінки більше не можуть навчатися в їхніх інститутах".