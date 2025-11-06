МУС подтверждает обвинения в военных преступлениях против Джозефа Кони, лидера печально известной Армии сопротивления Господа

В четверг Международный уголовный суд заочно подтвердил обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности против беглого угандийского военачальника Джозефа Кони. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кони, лидеру повстанческой Господней армии сопротивления, предъявлены обвинения по 39 пунктам обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая убийства, изнасилования, использование детей-солдат, сексуальное рабство и принудительную беременность, в период с 2002 по 2005 год, согласно решению суда, опубликованному в четверг.

Ордер на арест Кони был выдан в 2005 году, что сделало его самым долго находящимся в деле беглецом МУС. Судьи отклонили просьбу назначенных судом адвокатов, представляющих Кони, о приостановлении решения по делу и вместо этого постановили, что Кони может быть официально обвинен по всем 39 пунктам обвинения, выдвинутым обвинением.

Палата считает, что утверждения обвинения о том, что господин Кони отдавал постоянные приказы о нападениях на гражданские поселения, убийствах и жестоком обращении с гражданскими лицами, грабеже и уничтожении их имущества, а также похищении детей и женщин с целью интеграции в ЛРА, доказаны в соответствии с соответствующим стандартом (существенных оснований полагать) - говорится в решении судей.

Помимо преступлений, якобы совершенных его подчиненными, судьи заявили, что Кони также может быть предъявлено обвинение по 10 пунктам обвинения в преступлениях, которые он обвиняется в совершении самостоятельно, непосредственно связанных с двумя жертвами, которые были его принудительными женами.

За это ему грозят обвинения в порабощении, принудительном браке, принудительной беременности, пытках и преследовании по возрасту и полу.

Прокуроры приветствовали решение судей и назвали его решающим шагом в привлечении Кони к ответственности за преступления, которые ему приписываются.

Это гарантирует, что Джозеф Кони - после ареста - сможет немедленно предстать перед судом по этим обвинениям - говорится в заявлении прокурора.

Прокуроры добавили, что усилия по розыску и аресту 64-летнего Кони продолжаются.

Основанная в конце 1980-х годов с целью свержения правительства Господня армия спасения жестоко обращалась с угандийцами почти 20 лет, сражаясь с военными с баз на севере Уганды. По данным ООН, в конфликте погибло около 100 000 человек. ГАС сейчас в значительной степени уничтожена.

Дополнение

Ливийский военный высокопоставленный чиновник Осама Аль-Масри Нджима, которого Италия освободила из тюрьмы в январе, арестован в Триполи. Его обвиняют в пытках и насилии в отношении заключенных, включая смерть одного заключенного.