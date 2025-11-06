ukenru
6 ноября, 14:11
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
МУС подтверждает обвинения в военных преступлениях против Джозефа Кони, лидера печально известной Армии сопротивления Господа

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Международный уголовный суд заочно подтвердил 39 обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности против угандийского полевого командира Джозефа Кони. Его обвиняют в убийствах, изнасилованиях, использовании детей-солдат и других преступлениях с 2002 по 2005 год.

МУС подтверждает обвинения в военных преступлениях против Джозефа Кони, лидера печально известной Армии сопротивления Господа

В четверг Международный уголовный суд заочно подтвердил обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности против беглого угандийского военачальника Джозефа Кони. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кони, лидеру повстанческой Господней армии сопротивления, предъявлены обвинения по 39 пунктам обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая убийства, изнасилования, использование детей-солдат, сексуальное рабство и принудительную беременность, в период с 2002 по 2005 год, согласно решению суда, опубликованному в четверг.

Ордер на арест Кони был выдан в 2005 году, что сделало его самым долго находящимся в деле беглецом МУС. Судьи отклонили просьбу назначенных судом адвокатов, представляющих Кони, о приостановлении решения по делу и вместо этого постановили, что Кони может быть официально обвинен по всем 39 пунктам обвинения, выдвинутым обвинением.

Палата считает, что утверждения обвинения о том, что господин Кони отдавал постоянные приказы о нападениях на гражданские поселения, убийствах и жестоком обращении с гражданскими лицами, грабеже и уничтожении их имущества, а также похищении детей и женщин с целью интеграции в ЛРА, доказаны в соответствии с соответствующим стандартом (существенных оснований полагать)

 - говорится в решении судей.

В Испании проходит народный трибунал над режимом Талибан за систематическое угнетение женщин в Афганистане08.10.25, 16:14 • 3385 просмотров

Помимо преступлений, якобы совершенных его подчиненными, судьи заявили, что Кони также может быть предъявлено обвинение по 10 пунктам обвинения в преступлениях, которые он обвиняется в совершении самостоятельно, непосредственно связанных с двумя жертвами, которые были его принудительными женами.

За это ему грозят обвинения в порабощении, принудительном браке, принудительной беременности, пытках и преследовании по возрасту и полу.

Прокуроры приветствовали решение судей и назвали его решающим шагом в привлечении Кони к ответственности за преступления, которые ему приписываются.

Это гарантирует, что Джозеф Кони - после ареста - сможет немедленно предстать перед судом по этим обвинениям 

- говорится в заявлении прокурора.

Прокуроры добавили, что усилия по розыску и аресту 64-летнего Кони продолжаются.

Основанная в конце 1980-х годов с целью свержения правительства Господня армия спасения жестоко обращалась с угандийцами почти 20 лет, сражаясь с военными с баз на севере Уганды. По данным ООН, в конфликте погибло около 100 000 человек. ГАС сейчас в значительной степени уничтожена.

Дополнение

Ливийский военный высокопоставленный чиновник Осама Аль-Масри Нджима, которого Италия освободила из тюрьмы в январе, арестован в Триполи. Его обвиняют в пытках и насилии в отношении заключенных, включая смерть одного заключенного.

