Лівійського воєначальника, якого звільнив уряд Мелоні, заарештували в Триполі

Лівійського військового високопосадовця Осаму Аль-Масрі Нджіма, якого Італія звільнила з в'язниці у січні, заарештували в Тріполі. Його звинувачують у катуваннях та насильстві щодо в'язнів, включаючи смерть одного ув'язненого.
Лівійського військового високопосадовця Осаму Аль-Масрі Нджіма, якого італійська влада звільнила з в'язниці у січні, було заарештовано в середу в Тріполі за звинуваченням у катуваннях та насильстві щодо в'язнів. Про це пише УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Оскільки було зібрано достатньо доказів для підтвердження звинувачень, державний прокурор направив обвинуваченого до суду, поки він залишається під вартою до винесення вироку
Додається, що розслідування щодо Аль-Масрі виявило "порушення прав ув'язнених у головному виправному та реабілітаційному закладі Триполі", включаючи катування щонайменше 10 ув'язнених та "смерть одного ув'язненого внаслідок катувань".
Аль-Масрі, давно відомий як ключова фігура в лівійській в'язниці Мітіга, раніше був заарештований у Турині 19 січня після відвідування футбольного матчу "Ювентуса" за ордером на арешт Міжнародного кримінального суду, в якому його звинувачували у воєнних злочинах, катуваннях, вбивстві та сексуальному насильстві.
Незважаючи на ці звинувачення, Італія звільнила його через 48 годин, що викликало обурення в Римі та спонукало Суд міністрів розпочати розслідування щодо міністра юстиції Карло Нордіо, міністра внутрішніх справ Маттео П'янтедосі та секретаря кабінету міністрів Альфредо Мантовано за звинуваченнями у сприянні поверненню Аль-Масрі до Лівії.
Розслідування було остаточно відхилено нижньою палатою парламенту Італії, де уряд має більшість, на початку жовтня.
Критики уряду звинуватили адміністрацію прем'єр-міністра Джорджії Мелоні у поверненні Аль-Масрі до Лівії для захисту італійських енергетичних інтересів та запобігання потенційним заходам помсти, включаючи погрози обмеження співпраці у сфері контролю за міграцією.
Уряд Італії, зі свого боку, захищав це рішення, визнаючи це питанням юридичної процедури та національної безпеки.
2 листопада Рим і Тріполі продовжили на три роки Меморандум про взаєморозуміння між Італією та Лівією, угоду, за якою лівійська берегова охорона блокуватиме відправлення мігрантів з африканського континенту.
Доповнення
