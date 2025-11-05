Лівійського воєначальника, якого звільнив уряд Мелоні, заарештували в Триполі

Лівійського військового високопосадовця Осаму Аль-Масрі Нджіма, якого італійська влада звільнила з в'язниці у січні, було заарештовано в середу в Тріполі за звинуваченням у катуваннях та насильстві щодо в'язнів. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Оскільки було зібрано достатньо доказів для підтвердження звинувачень, державний прокурор направив обвинуваченого до суду, поки він залишається під вартою до винесення вироку – йдеться у заяві Генеральної прокуратури Лівії.

Додається, що розслідування щодо Аль-Масрі виявило "порушення прав ув'язнених у головному виправному та реабілітаційному закладі Триполі", включаючи катування щонайменше 10 ув'язнених та "смерть одного ув'язненого внаслідок катувань".

Аль-Масрі, давно відомий як ключова фігура в лівійській в'язниці Мітіга, раніше був заарештований у Турині 19 січня після відвідування футбольного матчу "Ювентуса" за ордером на арешт Міжнародного кримінального суду, в якому його звинувачували у воєнних злочинах, катуваннях, вбивстві та сексуальному насильстві.

Незважаючи на ці звинувачення, Італія звільнила його через 48 годин, що викликало обурення в Римі та спонукало Суд міністрів розпочати розслідування щодо міністра юстиції Карло Нордіо, міністра внутрішніх справ Маттео П'янтедосі та секретаря кабінету міністрів Альфредо Мантовано за звинуваченнями у сприянні поверненню Аль-Масрі до Лівії.

Розслідування було остаточно відхилено нижньою палатою парламенту Італії, де уряд має більшість, на початку жовтня.

Критики уряду звинуватили адміністрацію прем'єр-міністра Джорджії Мелоні у поверненні Аль-Масрі до Лівії для захисту італійських енергетичних інтересів та запобігання потенційним заходам помсти, включаючи погрози обмеження співпраці у сфері контролю за міграцією.

Уряд Італії, зі свого боку, захищав це рішення, визнаючи це питанням юридичної процедури та національної безпеки.

2 листопада Рим і Тріполі продовжили на три роки Меморандум про взаєморозуміння між Італією та Лівією, угоду, за якою лівійська берегова охорона блокуватиме відправлення мігрантів з африканського континенту.

Доповнення

