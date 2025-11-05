Лівійського воєначальника, якого звільнив уряд Мелоні, заарештували в Триполі

ukenru
18:18 • 6802 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
17:06 • 14709 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:51 • 16147 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
15:03 • 23904 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 29627 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 21969 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22190 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 31918 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 22724 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 21573 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters5 листопада, 10:59 • 17502 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 39571 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 32601 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 11664 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 9696 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
15:03 • 23905 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 29628 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 32933 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 39949 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 31918 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Педро Санчес
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 10100 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 11909 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 32155 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 36900 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 50242 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
2С5 «Гіацинт-С»
БМ-21 «Град»

Лівійського воєначальника, якого звільнив уряд Мелоні, заарештували в Триполі

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Лівійського військового високопосадовця Осаму Аль-Масрі Нджіма, якого Італія звільнила з в'язниці у січні, заарештували в Тріполі. Його звинувачують у катуваннях та насильстві щодо в'язнів, включаючи смерть одного ув'язненого.

Лівійського воєначальника, якого звільнив уряд Мелоні, заарештували в Триполі

Лівійського військового високопосадовця Осаму Аль-Масрі Нджіма, якого італійська влада звільнила з в'язниці у січні, було заарештовано в середу в Тріполі за звинуваченням у катуваннях та насильстві щодо в'язнів. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Оскільки було зібрано достатньо доказів для підтвердження звинувачень, державний прокурор направив обвинуваченого до суду, поки він залишається під вартою до винесення вироку

– йдеться у заяві Генеральної прокуратури Лівії.

Додається, що розслідування щодо Аль-Масрі виявило "порушення прав ув'язнених у головному виправному та реабілітаційному закладі Триполі", включаючи катування щонайменше 10 ув'язнених та "смерть одного ув'язненого внаслідок катувань".

Аль-Масрі, давно відомий як ключова фігура в лівійській в'язниці Мітіга, раніше був заарештований у Турині 19 січня після відвідування футбольного матчу "Ювентуса" за ордером на арешт Міжнародного кримінального суду, в якому його звинувачували у воєнних злочинах, катуваннях, вбивстві та сексуальному насильстві.

Незважаючи на ці звинувачення, Італія звільнила його через 48 годин, що викликало обурення в Римі та спонукало Суд міністрів розпочати розслідування щодо міністра юстиції Карло Нордіо, міністра внутрішніх справ Маттео П'янтедосі та секретаря кабінету міністрів Альфредо Мантовано за звинуваченнями у сприянні поверненню Аль-Масрі до Лівії.

Розслідування було остаточно відхилено нижньою палатою парламенту Італії, де уряд має більшість, на початку жовтня.

Критики уряду звинуватили адміністрацію прем'єр-міністра Джорджії Мелоні у поверненні Аль-Масрі до Лівії для захисту італійських енергетичних інтересів та запобігання потенційним заходам помсти, включаючи погрози обмеження співпраці у сфері контролю за міграцією.

Уряд Італії, зі свого боку, захищав це рішення, визнаючи це питанням юридичної процедури та національної безпеки.

2 листопада Рим і Тріполі продовжили на три роки Меморандум про взаєморозуміння між Італією та Лівією, угоду, за якою лівійська берегова охорона блокуватиме відправлення мігрантів з африканського континенту.

Доповнення

Лівійська делегація прибула до Бейрута для переговорів про звільнення Ганнібала Каддафі – сина покійного лідера Лівії Муаммара Каддафі, який перебуває у ліванській в’язниці з 2015 року без судового рішення.

Троє в'язнів французької тюрми Ла-Санте перебувають під слідством через відео з погрозами вбивством експрезиденту Ніколя Саркозі. Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом погроз смертю, а Саркозі має намір подати цивільний позов.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Джорджа Мелоні
Лівія
Італія