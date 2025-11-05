ukenru
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
Графики отключений электроэнергии
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Ливийского военачальника, которого освободило правительство Мелони, арестовали в Триполи

Киев • УНН

Ливийского военного высокопоставленного чиновника Осаму Аль-Масри Нджима, которого Италия освободила из тюрьмы в январе, арестовали в Триполи. Его обвиняют в пытках и насилии в отношении заключенных, включая смерть одного заключенного.

Ливийского военачальника, которого освободило правительство Мелони, арестовали в Триполи

Ливийский военный высокопоставленный чиновник Осама Аль-Масри Нджим, которого итальянские власти освободили из тюрьмы в январе, был арестован в среду в Триполи по обвинению в пытках и насилии в отношении заключенных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Поскольку было собрано достаточно доказательств для подтверждения обвинений, государственный прокурор направил обвиняемого в суд, пока он остается под стражей до вынесения приговора

– говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Ливии.

Добавляется, что расследование в отношении Аль-Масри выявило "нарушения прав заключенных в главном исправительном и реабилитационном учреждении Триполи", включая пытки по меньшей мере 10 заключенных и "смерть одного заключенного в результате пыток".

Аль-Масри, давно известный как ключевая фигура в ливийской тюрьме Митига, ранее был арестован в Турине 19 января после посещения футбольного матча "Ювентуса" по ордеру на арест Международного уголовного суда, в котором его обвиняли в военных преступлениях, пытках, убийстве и сексуальном насилии.

Несмотря на эти обвинения, Италия освободила его через 48 часов, что вызвало возмущение в Риме и побудило Суд министров начать расследование в отношении министра юстиции Карло Нордио, министра внутренних дел Маттео Пьянтедоси и секретаря кабинета министров Альфредо Мантовано по обвинениям в содействии возвращению Аль-Масри в Ливию.

Расследование было окончательно отклонено нижней палатой парламента Италии, где правительство имеет большинство, в начале октября.

Критики правительства обвинили администрацию премьер-министра Джорджии Мелони в возвращении Аль-Масри в Ливию для защиты итальянских энергетических интересов и предотвращения потенциальных мер мести, включая угрозы ограничения сотрудничества в сфере контроля за миграцией.

Правительство Италии, со своей стороны, защищало это решение, признавая это вопросом юридической процедуры и национальной безопасности.

2 ноября Рим и Триполи продлили на три года Меморандум о взаимопонимании между Италией и Ливией, соглашение, по которому ливийская береговая охрана будет блокировать отправление мигрантов с африканского континента.

Дополнение

Ливийская делегация прибыла в Бейрут для переговоров об освобождении Ганнибала Каддафи – сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, который находится в ливанской тюрьме с 2015 года без судебного решения.

Трое заключенных французской тюрьмы Ла-Санте находятся под следствием из-за видео с угрозами убийством экс-президенту Николя Саркози. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту угроз смертью, а Саркози намерен подать гражданский иск.

Павел Зинченко

