У Франції затримали трьох ув’язнених за погрози смерті Ніколя Саркозі у в’язниці Ла-Санте

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
16:59 • 11291 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
16:19 • 12731 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 14266 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 16036 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 25375 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 24065 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 13941 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
22 жовтня, 13:10 • 12444 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
22 жовтня, 12:56 • 10973 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
22 жовтня, 12:50 • 9906 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
98%
749мм
Популярнi новини
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo22 жовтня, 09:28 • 30171 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto22 жовтня, 10:17 • 31473 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto22 жовтня, 10:57 • 28617 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла22 жовтня, 10:59 • 14045 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 22430 перегляди
Публікації
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
16:59 • 11291 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 25375 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 24065 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 22489 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto22 жовтня, 10:57 • 28676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швеція
Ізраїль
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 10365 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 33657 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 48434 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 57702 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 47598 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

У Франції затримали трьох ув’язнених за погрози смерті Ніколя Саркозі у в’язниці Ла-Санте

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Троє в'язнів французької тюрми Ла-Санте перебувають під слідством через відео з погрозами вбивством експрезиденту Ніколя Саркозі. Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом погроз смертю, а Саркозі має намір подати цивільний позов.

У Франції затримали трьох ув’язнених за погрози смерті Ніколя Саркозі у в’язниці Ла-Санте

Троє в’язнів французької тюрми Ла-Санте перебувають під слідством після того, як у соцмережах з’явилося відео з погрозами вбивством на адресу колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Про це повідомила паризька прокуратура, підтвердивши інформацію телеканалу Europe 1, інформує BFMtv, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, відео було зняте одним із ув’язнених установи невдовзі після прибуття Саркозі до в’язниці. На кадрах чути, як фігуранти погрожують ексглаві держави. Після цього у тюрмі провели адміністративний обшук, під час якого вилучили два мобільні телефони.

Ніколя Саркозі почав писати книгу у в'язниці22.10.25, 05:07 • 4338 переглядiв

Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом "погроз смертю". Джерело, близьке до оточення Саркозі, повідомило телеканалу BFMTV, що у разі судового розгляду політик має намір подати цивільний позов.

Нагадаємо

Ніколя Саркозі відбуває покарання у в’язниці Ла-Санте з 21 жовтня після того, як його засудили за "злочинну змову" щодо незаконного фінансування президентської кампанії 2007 року коштами з Лівії. 

Для гарантування його безпеки колишнього президента охороняють двоє озброєних поліцейських, які змінюють один одного кожні 12 годин.

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Цивільний кодекс України
Обшук
Соціальна мережа
Ніколя Саркозі
Лівія
Париж
Франція