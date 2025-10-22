У Франції затримали трьох ув’язнених за погрози смерті Ніколя Саркозі у в’язниці Ла-Санте
Київ • УНН
Троє в'язнів французької тюрми Ла-Санте перебувають під слідством через відео з погрозами вбивством експрезиденту Ніколя Саркозі. Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом погроз смертю, а Саркозі має намір подати цивільний позов.
Деталі
За даними слідства, відео було зняте одним із ув’язнених установи невдовзі після прибуття Саркозі до в’язниці. На кадрах чути, як фігуранти погрожують ексглаві держави. Після цього у тюрмі провели адміністративний обшук, під час якого вилучили два мобільні телефони.
Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом "погроз смертю". Джерело, близьке до оточення Саркозі, повідомило телеканалу BFMTV, що у разі судового розгляду політик має намір подати цивільний позов.
Нагадаємо
Ніколя Саркозі відбуває покарання у в’язниці Ла-Санте з 21 жовтня після того, як його засудили за "злочинну змову" щодо незаконного фінансування президентської кампанії 2007 року коштами з Лівії.
Для гарантування його безпеки колишнього президента охороняють двоє озброєних поліцейських, які змінюють один одного кожні 12 годин.