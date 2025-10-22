$41.760.03
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває
21:57 • 17417 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення
21 жовтня, 19:58 • 22631 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 20974 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 23783 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 29653 перегляди
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 43520 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
21 жовтня, 12:57 • 24214 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 23363 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 24329 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Ніколя Саркозі почав писати книгу у в'язниці

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який 21 жовтня розпочав відбування п’ятирічного тюремного строку, почав писати книгу. Він вже прийняв перших відвідувачів та займався спортом у в'язниці.

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який 21 жовтня розпочав відбування п’ятирічного тюремного строку, почав писати книгу. Про це розповів його адвокат Жан-Мішель Дарруа, цитують TF1Franceinfo та BFMTV, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у паризькій в’язниці "Ла-Санте" Ніколя Саркозі вже прийняв перших відвідувачів - спочатку свою дружину, а згодом одного з адвокатів.

Сьогодні він займався спортом. Він почав писати свою книгу

- розповів Дарруа.

Адвокат колишнього президента повідомив, що Саркозі взяв із собою до камери дві книги - "Граф Монте-Крісто" та "Життя Ісуса Христа".

Ніколя Саркозі, ймовірно, залишатиметься у в’язниці щонайменше кілька тижнів, очікуючи рішення суду щодо можливого звільнення. Його захисники подали відповідне клопотання 21 жовтня.

Нагадаємо

Ніколя Саркозі суд визнав винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками.

Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку.  

У вівторок, 21 жовтня експрезидент Франції прибув до паризької в'язниці Ла-Санте для відбування п'ятирічного терміну ув'язнення. Його прихильники зібралися біля в'язниці, а адвокати подали клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Віта Зеленецька

