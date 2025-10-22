Ніколя Саркозі почав писати книгу у в'язниці
Київ • УНН
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який 21 жовтня розпочав відбування п’ятирічного тюремного строку, почав писати книгу. Він вже прийняв перших відвідувачів та займався спортом у в'язниці.
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який 21 жовтня розпочав відбування п’ятирічного тюремного строку, почав писати книгу. Про це розповів його адвокат Жан-Мішель Дарруа, цитують TF1, Franceinfo та BFMTV, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у паризькій в’язниці "Ла-Санте" Ніколя Саркозі вже прийняв перших відвідувачів - спочатку свою дружину, а згодом одного з адвокатів.
Сьогодні він займався спортом. Він почав писати свою книгу
Адвокат колишнього президента повідомив, що Саркозі взяв із собою до камери дві книги - "Граф Монте-Крісто" та "Життя Ісуса Христа".
Ніколя Саркозі, ймовірно, залишатиметься у в’язниці щонайменше кілька тижнів, очікуючи рішення суду щодо можливого звільнення. Його захисники подали відповідне клопотання 21 жовтня.
Нагадаємо
Ніколя Саркозі суд визнав винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками.
Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку.
У вівторок, 21 жовтня експрезидент Франції прибув до паризької в'язниці Ла-Санте для відбування п'ятирічного терміну ув'язнення. Його прихильники зібралися біля в'язниці, а адвокати подали клопотання про умовно-дострокове звільнення.