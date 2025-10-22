$41.760.03
00:40 • 4146 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21:57 • 16747 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 22270 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 20640 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 23552 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 29570 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 43314 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24190 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 23341 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 24314 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Николя Саркози начал писать книгу в тюрьме

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Экс-президент Франции Николя Саркози, который 21 октября начал отбывать пятилетний тюремный срок, начал писать книгу. Он уже принял первых посетителей и занимался спортом в тюрьме.

Николя Саркози начал писать книгу в тюрьме

Экс-президент Франции Николя Саркози, который 21 октября начал отбывать пятилетний тюремный срок, начал писать книгу. Об этом рассказал его адвокат Жан-Мишель Дарруа, цитируют TF1Franceinfo и BFMTV, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в парижской тюрьме "Ла-Санте" Николя Саркози уже принял первых посетителей - сначала свою жену, а затем одного из адвокатов.

Сегодня он занимался спортом. Он начал писать свою книгу

- рассказал Дарруа.

Адвокат бывшего президента сообщил, что Саркози взял с собой в камеру две книги - "Граф Монте-Кристо" и "Жизнь Иисуса Христа".

Николя Саркози, вероятно, будет оставаться в тюрьме как минимум несколько недель, ожидая решения суда относительно возможного освобождения. Его защитники подали соответствующее ходатайство 21 октября.

Напомним

Николя Саркози суд признал виновным в преступном сговоре между 2005 и 2007 годами.

Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.  

Во вторник, 21 октября экс-президент Франции прибыл в парижскую тюрьму Ла-Санте для отбывания пятилетнего срока заключения. Его сторонники собрались у тюрьмы, а адвокаты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Вита Зеленецкая

