Николя Саркози начал писать книгу в тюрьме
Киев • УНН
Экс-президент Франции Николя Саркози, который 21 октября начал отбывать пятилетний тюремный срок, начал писать книгу. Он уже принял первых посетителей и занимался спортом в тюрьме.
Экс-президент Франции Николя Саркози, который 21 октября начал отбывать пятилетний тюремный срок, начал писать книгу. Об этом рассказал его адвокат Жан-Мишель Дарруа, цитируют TF1, Franceinfo и BFMTV, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в парижской тюрьме "Ла-Санте" Николя Саркози уже принял первых посетителей - сначала свою жену, а затем одного из адвокатов.
Сегодня он занимался спортом. Он начал писать свою книгу
Адвокат бывшего президента сообщил, что Саркози взял с собой в камеру две книги - "Граф Монте-Кристо" и "Жизнь Иисуса Христа".
Николя Саркози, вероятно, будет оставаться в тюрьме как минимум несколько недель, ожидая решения суда относительно возможного освобождения. Его защитники подали соответствующее ходатайство 21 октября.
Напомним
Николя Саркози суд признал виновным в преступном сговоре между 2005 и 2007 годами.
Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.
Во вторник, 21 октября экс-президент Франции прибыл в парижскую тюрьму Ла-Санте для отбывания пятилетнего срока заключения. Его сторонники собрались у тюрьмы, а адвокаты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.