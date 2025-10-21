$41.760.03
"Невинну людину ув'язнили": Ніколя Саркозі прибув до в’язниці під спів "Марсельєзи" від його прихильників

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі прибув до паризької в'язниці Ла-Санте для відбування п'ятирічного терміну ув'язнення. Його прихильники зібралися біля в'язниці, а адвокати подали клопотання про умовно-дострокове звільнення.

"Невинну людину ув'язнили": Ніколя Саркозі прибув до в’язниці під спів "Марсельєзи" від його прихильників

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі прибув до паризької в'язниці Ла-Санте, аби розпочати відбування п’ятирічного терміну ув’язнення. Біля його дому та в’язниці зібралися прихильники, які вигукували гасла на підтримку політика. Сам Саркозі назвав своє покарання "судовим свавіллям" і заявив, що за ґрати потрапила "невинна людина", пише УНН із посиланням на RFI та France24.

Деталі

Виходячи з дому, Саркозі тримав за руку свою дружину, співачку Карлу Бруні. Подружжя вирушило до тюрми автомобілем у супроводі поліції, тоді як натовп прихильників вигукував: "Ніколя, Ніколя! Звільніть Ніколя!" і співав "Марсельєзу", демонструючи підтримку колишньому главі держави.

Сьогодні вранці за ґрати відправляють не колишнього президента Республіки, а невинну людину. Я не перестану говорити про судове свавілля, про Голгофу, яку мені довелося пройти за останні десять років

- написав політик у своїх соціальних мережах.

"Ласкаво просимо, Саркозі!", "Саркозі тут"

- саме такі вигуки лунали з камер в’язнів, повідомляють журналісти, які перебували біля стін тюрми.

Адвокати колишнього президента виступили перед Ла-Санте, оголосивши, що подали клопотання про його умовно-дострокове звільнення. Суд, за їхніми словами, має до двох місяців для ухвалення рішення, однак юристи наполягають на його якнайшвидшому розгляді.

Наше завдання - домогтися його звільнення якнайшвидше

- зазначив Енгрен, один із юристів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що колишній президент Франції Ніколя Саркозі з 21 жовтня розпочне відбувати п'ятирічний термін ув'язнення у паризькій в'язниці Ла-Санте за незаконне фінансування його виборчої кампанії. Його помістять до одиночної камери, де умови утримання є важкими.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Ніколя Саркозі
France 24
Париж
Франція