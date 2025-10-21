"Невинного человека посадили в тюрьму": Николя Саркози прибыл в тюрьму под пение "Марсельезы" от его сторонников

Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму Ла-Санте, чтобы начать отбывать пятилетний срок заключения. Возле его дома и тюрьмы собрались сторонники, которые скандировали лозунги в поддержку политика. Сам Саркози назвал свое наказание "судебным произволом" и заявил, что за решетку попал "невинный человек", пишет УНН со ссылкой на RFI и France24.

Детали

Выходя из дома, Саркози держал за руку свою жену, певицу Карлу Бруни. Супруги отправились в тюрьму на автомобиле в сопровождении полиции, тогда как толпа сторонников выкрикивала: "Николя, Николя! Освободите Николя!" и пела "Марсельезу", демонстрируя поддержку бывшему главе государства.

Сегодня утром за решетку отправляют не бывшего президента Республики, а невинного человека. Я не перестану говорить о судебном произволе, о Голгофе, которую мне пришлось пройти за последние десять лет - написал политик в своих социальных сетях.

"Добро пожаловать, Саркози!", "Саркози здесь" - именно такие возгласы доносились из камер заключенных, сообщают журналисты, находившиеся у стен тюрьмы.

Адвокаты бывшего президента выступили перед Ла-Санте, объявив, что подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Суд, по их словам, имеет до двух месяцев для принятия решения, однако юристы настаивают на его скорейшем рассмотрении.

Наша задача - добиться его освобождения как можно скорее - отметил Энгрен, один из юристов.

Напомним

Ранее УНН писал, что бывший президент Франции Николя Саркози с 21 октября начнет отбывать пятилетний срок заключения в парижской тюрьме Ла-Санте за незаконное финансирование его избирательной кампании. Его поместят в одиночную камеру, где условия содержания являются тяжелыми.