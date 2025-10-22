Во Франции задержали трех заключенных за угрозы смерти Николя Саркози в тюрьме Ла-Санте
Трое заключенных французской тюрьмы Ла-Санте находятся под следствием из-за видео с угрозами убийством экс-президенту Николя Саркози. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту угроз смертью, а Саркози намерен подать гражданский иск.
По данным следствия, видео было снято одним из заключенных учреждения вскоре после прибытия Саркози в тюрьму. На кадрах слышно, как фигуранты угрожают экс-главе государства. После этого в тюрьме провели административный обыск, в ходе которого изъяли два мобильных телефона.
Прокуратура Парижа открыла расследование по факту "угроз смертью". Источник, близкий к окружению Саркози, сообщил телеканалу BFMTV, что в случае судебного разбирательства политик намерен подать гражданский иск.
Николя Саркози отбывает наказание в тюрьме Ла-Санте с 21 октября после того, как его осудили за "преступный сговор" относительно незаконного финансирования президентской кампании 2007 года средствами из Ливии.
Для обеспечения его безопасности бывшего президента охраняют двое вооруженных полицейских, которые сменяют друг друга каждые 12 часов.