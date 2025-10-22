$41.740.01
Эксклюзив
16:59 • 10671 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 12086 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 13763 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 15560 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 24806 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 23811 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 13872 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 12399 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
22 октября, 12:56 • 10939 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
22 октября, 12:50 • 9860 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
Во Франции задержали трех заключенных за угрозы смерти Николя Саркози в тюрьме Ла-Санте

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Трое заключенных французской тюрьмы Ла-Санте находятся под следствием из-за видео с угрозами убийством экс-президенту Николя Саркози. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту угроз смертью, а Саркози намерен подать гражданский иск.

Во Франции задержали трех заключенных за угрозы смерти Николя Саркози в тюрьме Ла-Санте

Трое заключенных французской тюрьмы Ла-Санте находятся под следствием после того, как в соцсетях появилось видео с угрозами убийством в адрес бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщила парижская прокуратура, подтвердив информацию телеканала Europe 1, информирует BFMtv, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, видео было снято одним из заключенных учреждения вскоре после прибытия Саркози в тюрьму. На кадрах слышно, как фигуранты угрожают экс-главе государства. После этого в тюрьме провели административный обыск, в ходе которого изъяли два мобильных телефона.

Николя Саркози начал писать книгу в тюрьме22.10.25, 05:07 • 4314 просмотров

Прокуратура Парижа открыла расследование по факту "угроз смертью". Источник, близкий к окружению Саркози, сообщил телеканалу BFMTV, что в случае судебного разбирательства политик намерен подать гражданский иск.

Напомним

Николя Саркози отбывает наказание в тюрьме Ла-Санте с 21 октября после того, как его осудили за "преступный сговор" относительно незаконного финансирования президентской кампании 2007 года средствами из Ливии. 

Для обеспечения его безопасности бывшего президента охраняют двое вооруженных полицейских, которые сменяют друг друга каждые 12 часов.

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Гражданский кодекс Украины
Обыск
Социальная сеть
Николя Саркози
Ливия
Париж
Франция