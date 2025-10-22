Засудженому на 5 років експрезиденту Франції Саркозі надали цілодобову охорону у в'язниці
Київ • УНН
Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі, засудженому на 5 років, надали цілодобову охорону з двох поліцейських. Правоохоронці супроводжуватимуть його всюди, щоб гарантувати фізичну безпеку.
Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі, якого засудили на 5 років позбавлення волі, надали цілодобову охорону з двох поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Двоє правоохоронців зі служби захисту перебуватимуть з ним 24/7, щоб гарантувати його фізичну безпеку. Вони супроводжуватимуть експрезидента всюди - на прогулянках, у спортзалах, бібліотеці чи під час візиту до лікаря.
Водночас для Саркозі передбачили такий режим ув’язнення, щоб за межами камери він не перетинався з іншими в’язнями, а рішення надати Саркозі цілодобову охорону здивувало персонал в’язниці, повідомляють французські ЗМІ.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що колишній президент Франції Ніколя Саркозі з 21 жовтня розпочне відбувати п'ятирічний термін ув'язнення у паризькій в'язниці Ла-Санте за незаконне фінансування його виборчої кампанії. Його помістять до одиночної камери, де умови утримання є важкими.
Також УНН повідомляв, що адвокати експрезидента подали клопотання про умовно-дострокове звільнення, прихильники Саркозі зібрались біля в’язниці, а сам політик почав писати книгу під час ув’язнення.