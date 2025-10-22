Осужденному на 5 лет экс-президенту Франции Саркози предоставили круглосуточную охрану в тюрьме
Киев • УНН
Бывшему президенту Франции Николя Саркози, осужденному на 5 лет, предоставили круглосуточную охрану из двух полицейских. Правоохранители будут сопровождать его повсюду, чтобы гарантировать физическую безопасность.
Подробности
Двое правоохранителей из службы защиты будут находиться с ним 24/7, чтобы гарантировать его физическую безопасность. Они будут сопровождать экс-президента повсюду - на прогулках, в спортзалах, библиотеке или во время визита к врачу.
В то же время для Саркози предусмотрели такой режим заключения, чтобы за пределами камеры он не пересекался с другими заключенными, а решение предоставить Саркози круглосуточную охрану удивило персонал тюрьмы, сообщают французские СМИ.
Напомним
Ранее УНН писал, что бывший президент Франции Николя Саркози с 21 октября начнет отбывать пятилетний срок заключения в парижской тюрьме Ла-Санте за незаконное финансирование его избирательной кампании. Его поместят в одиночную камеру, где условия содержания являются тяжелыми.
Также УНН сообщал, что адвокаты экс-президента подали ходатайство об условно-досрочном освобождении, сторонники Саркози собрались у тюрьмы, а сам политик начал писать книгу во время заключения.