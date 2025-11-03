Лівія добивається звільнення сина Муаммара Каддафі, якого 10 років утримують у Лівані без суду

Лівійська делегація прибула до Бейрута для переговорів про звільнення Ганнібала Каддафі – сина покійного лідера Лівії Муаммара Каддафі, який перебуває у ліванській в’язниці з 2015 року без судового рішення. Про це повідомляють світові ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Associated Press, делегація провела зустрічі з високопосадовцями судової влади Лівану, зокрема з генеральним прокурором Джамалем Хаджаром. За даними джерел, сторони обговорили можливість зменшення застави у 11 мільйонів доларів та скасування заборони на виїзд з країни.

Уперше за 10 років столиця Лівії сяє вогнями після масових відключень електроенергії

Ганнібала Каддафі звинувачують у приховуванні інформації про зникнення шиїтського священнослужителя Мусси ас-Садра у 1978 році, хоча йому тоді було лише три роки. Минулого року Каддафі оголосив голодування на знак протесту проти багаторічного утримання без суду, а Лівія офіційно звернулася до Лівану із запитом про його звільнення.

Лівія відновила комерційні рейси до Італії після 10-річної перерви

Організація Hostage Aid Worldwide, яка виступає за його визволення, заявила, що "Каддафі утримується без належного судового процесу", та закликала Бейрут дотримуватись міжнародних стандартів прав людини.

За інформацією джерел AP, у разі зняття заборони на виїзд Ганнібал Каддафі може переїхати до Катару, де планує оселитися після звільнення.

Під час візиту до президента Лівану Джозефа Ауна лівійська делегація наголосила, що Триполі прагне "відновити відносини та розв’язати невирішені питання між двома країнами".

Військові Лівії виявили зниклий уран