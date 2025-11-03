Ливия добивается освобождения сына Муаммара Каддафи, которого 10 лет удерживают в Ливане без суда
Ливийская делегация прибыла в Бейрут для переговоров об освобождении Ганнибала Каддафи, который с 2015 года находится в ливанской тюрьме без судебного решения. Его обвиняют в сокрытии информации об исчезновении шиитского священнослужителя Муссы ас-Садра в 1978 году.
Как сообщает Associated Press, делегация провела встречи с высокопоставленными чиновниками судебной власти Ливана, в частности с генеральным прокурором Джамалем Хаджаром.
Детали
Как сообщает Associated Press, делегация провела встречи с высокопоставленными чиновниками судебной власти Ливана, в частности с генеральным прокурором Джамалем Хаджаром. По данным источников, стороны обсудили возможность уменьшения залога в 11 миллионов долларов и отмены запрета на выезд из страны.
Ганнибала Каддафи обвиняют в сокрытии информации об исчезновении шиитского священнослужителя Муссы ас-Садра в 1978 году, хотя ему тогда было всего три года. В прошлом году Каддафи объявил голодовку в знак протеста против многолетнего содержания без суда, а Ливия официально обратилась к Ливану с запросом о его освобождении.
Организация Hostage Aid Worldwide, выступающая за его освобождение, заявила, что "Каддафи содержится без надлежащего судебного процесса", и призвала Бейрут соблюдать международные стандарты прав человека.
По информации источников AP, в случае снятия запрета на выезд Ганнибал Каддафи может переехать в Катар, где планирует поселиться после освобождения.
Во время визита к президенту Ливана Джозефу Ауну ливийская делегация подчеркнула, что Триполи стремится "восстановить отношения и решить нерешенные вопросы между двумя странами".
