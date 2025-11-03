Ливия добивается освобождения сына Муаммара Каддафи, которого 10 лет удерживают в Ливане без суда

$42.080.01
17:51 • 10551 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 26437 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 21464 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 23431 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 21861 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 31563 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 16664 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15082 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29036 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33592 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов, ситуация в Мирнограде не угрожающая - 7 корпус ДШВVideo3 ноября, 11:39 • 5316 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 29452 просмотра
ВМС Украины уничтожили элитное спецподразделение рф на одной из буровых вышек: видеоVideo3 ноября, 14:09 • 6692 просмотра
В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину3 ноября, 14:58 • 9130 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 14012 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
16:38 • 26437 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 31563 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 29475 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 44843 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 51743 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 14026 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 20628 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 30628 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 31594 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 52755 просмотра
Ливия добивается освобождения сына Муаммара Каддафи, которого 10 лет удерживают в Ливане без суда

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Ливийская делегация прибыла в Бейрут для переговоров об освобождении Ганнибала Каддафи, который с 2015 года находится в ливанской тюрьме без судебного решения. Его обвиняют в сокрытии информации об исчезновении шиитского священнослужителя Муссы ас-Садра в 1978 году.

Ливия добивается освобождения сына Муаммара Каддафи, которого 10 лет удерживают в Ливане без суда

Ливийская делегация прибыла в Бейрут для переговоров об освобождении Ганнибала Каддафи – сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, который находится в ливанской тюрьме с 2015 года без судебного решения. Об этом сообщают мировые СМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Associated Press, делегация провела встречи с высокопоставленными чиновниками судебной власти Ливана, в частности с генеральным прокурором Джамалем Хаджаром. По данным источников, стороны обсудили возможность уменьшения залога в 11 миллионов долларов и отмены запрета на выезд из страны.

Впервые за 10 лет столица Ливии сияет огнями после массовых отключений электроэнергии03.09.23, 05:31 • 1416363 просмотра

Ганнибала Каддафи обвиняют в сокрытии информации об исчезновении шиитского священнослужителя Муссы ас-Садра в 1978 году, хотя ему тогда было всего три года. В прошлом году Каддафи объявил голодовку в знак протеста против многолетнего содержания без суда, а Ливия официально обратилась к Ливану с запросом о его освобождении.

Ливия возобновила коммерческие рейсы в Италию после 10-летнего перерыва01.10.23, 00:55 • 130946 просмотров

Организация Hostage Aid Worldwide, выступающая за его освобождение, заявила, что "Каддафи содержится без надлежащего судебного процесса", и призвала Бейрут соблюдать международные стандарты прав человека.

По информации источников AP, в случае снятия запрета на выезд Ганнибал Каддафи может переехать в Катар, где планирует поселиться после освобождения.

Во время визита к президенту Ливана Джозефу Ауну ливийская делегация подчеркнула, что Триполи стремится "восстановить отношения и решить нерешенные вопросы между двумя странами".

Военные Ливии обнаружили пропавший уран16.03.23, 19:33 • 716820 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
