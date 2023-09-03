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Впервые за 10 лет столица Ливии сияет огнями после массовых отключений электроэнергии

Впервые за 10 лет столица Ливии сияет огнями после массовых отключений электроэнергии

Киев • УНН

 • 1416344 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Улучшение системы электроснабжения принесло свет в Триполи столице Ливии после многих лет конфликта и отключений электроэнергии. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали 

Поставки электроэнергии улучшились по всей стране, хотя изменения в Триполи были наиболее значительными.

Хроническая нехватка электроэнергии сформировала повседневную жизнь ливийцев после свержения Муамера Каддафи во время восстания при поддержке НАТО в 2011 году.

Последовало десятилетие боевых действий между враждующими вооруженными группами, которые нанесли боевой ущерб и разграбление и без того полуразрушенной сети в североафриканской стране.

После 42 лет у власти Каддафи оставил за собой устаревшую инфраструктуру, экономику, в значительной степени зависящую от нефти, и неквалифицированную рабочую силу.

Чтобы защитить сеть и предотвратить перегрузки, General Electricity Company of Libya (Gecol) прибегла к массовым отключениям электроэнергии в течение последних 10 лет в периоды пикового потребления летом и зимой.

До прошлого года отключения могли длиться 10 или даже 20 часов, превращая улицы города в темноту и оставляя жителей жарко летом при температурах выше 40 градусов Цельсия (104 Фаренгейта) без кондиционеров.

Но благодаря новому руководству Gecol с прошлого года, а также относительно стабильной ситуации с безопасностью, ливийцы теперь получают заметно улучшенное электроснабжение.

Дополнение

Премьер-министр Абдельхамид Дбейба, который возглавляет поддерживаемое ООН правительство в Триполи и является председателем Gecol, в июле 2022 года уволил предыдущего руководителя.

Он также убедился, что новый начальник энергетической компании ознакомился с проектами, включая план обслуживания поврежденной инфраструктуры и жесткий контроль над средствами для обуздания коррупции.

Более того, некоторые иностранные компании теперь даже возобновили приостановленные ими проекты в Ливии.

С момента прекращения огня в 2020 году между двумя враждующими администрациями Ливии – Дбейбы в Триполи и другой на востоке при поддержке военного лидера Халифы Хафтара – страна медленно пытается восстановиться. Однако боевые столкновения все еще могут случаться. 

Напомним

В столице Ливии Триполи произошло столкновение между специальными силами сдерживания и 444-й бригадой. Как следствие, 27 человек погибли и еще более 100 получили ранения.

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