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Уперше за 10 років столиця Лівії сяє вогнями після масових відключень електроенергії

Уперше за 10 років столиця Лівії сяє вогнями після масових відключень електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Покращення системи електропостачання принесло світло до Тріполі столиці Лівії після багатьох років конфлікту та відключень електроенергії. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі 

Постачання електроенергії покращилося по всій країні, хоча зміни у Тріполі був найбільш значними.

Хронічна нестача електроенергії формувала повсякденне життя лівійців після повалення Муамера Каддафі під час повстання за підтримки НАТО в 2011 році.

Послідувало десятиліття бойових дій між ворогуючими збройними групами, які завдали бойових збитків і пограбувань і без того напівзруйнованої мережі в північноафриканській країні.

Після 42 років при владі Каддафі залишив за собою застарілу інфраструктуру, економіку, яка значною мірою залежить від нафти, і некваліфіковану робочу силу.

Щоб захистити мережу та запобігти перевантаженням, General Electricity Company of Libya (Gecol) вдалася до масових відключень електроенергії протягом останніх 10 років у періоди пікового споживання влітку та взимку.

До минулого року відключення могли тривати 10 або навіть 20 годин, перетворюючи вулиці міста в темряву і залишаючи мешканців спекотно влітку при температурах вище 40 градусів Цельсія (104 Фаренгейта) без кондиціонерів.

Але завдяки новому керівництву Gecol з минулого року, а також відносно стабільній ситуації з безпекою, лівійці тепер отримують помітно покращене електропостачання.

Доповнення

Прем’єр-міністр Абдельхамід Дбейба, який очолює підтримуваний ООН уряд у Тріполі та є головою Gecol, у липні 2022 року звільнив попереднього керівника.

Він також переконався, що новий начальник енергетичної компанії ознайомився з проектами, включаючи план обслуговування пошкодженої інфраструктури та жорсткий контроль над коштами для приборкання корупції.

Ба більше, деякі іноземні компанії тепер навіть відновили призупинені ними проекти в Лівії.

З моменту припинення вогню у 2020 році між двома ворогуючими адміністраціями Лівії – Дбейби в Тріполі та іншою на сході за підтримки військового лідера Халіфи Хафтара – країна повільно намагається відновитися. Проте боєві зіткнення все ще можуть траплятись. 

Нагадаємо

У столиці Лівії Тріполі сталося зіткнення між спеціальними силами стримування та 444-ою бригадою. Як наслідок, 27 людей загинуло та ще понад 100 отримали поранення.



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