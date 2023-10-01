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Ливия возобновила коммерческие рейсы в Италию после 10-летнего перерыва

Ливия возобновила коммерческие рейсы в Италию после 10-летнего перерыва

Киев • УНН

 • 130242 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В субботу, 30 октября, Ливия возобновила коммерческие рейсы в Италию впервые за десятилетие. Еженедельно в Рим будут выполняться 2 ливийских рейса. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.

Детали

Отмечается, что первый рейс ливийской авиакомпании Medsky Airways вылетел из международного аэропорта Митига в Триполи в столицу Италии Рим.

По данным посольства Ливии в Италии, еженедельно по субботам и средам будут выполняться два ливийских рейса в Рим.

Известно, что европейская комиссия запретила полеты из Ливии в 2014 году на фоне хаоса и конфликта в стране.

Италия отменила воздушное эмбарго из этой североафриканской страны в июле 2022 года после переговоров премьер-министра Ливии Абдула Хамида Дбейбе с итальянскими официальными лицами в Риме. В этом году в июле итальянская ITA совершила рейс из Рима в столицу Ливии.

Как пишет издание, в богатой нефтью Ливии до сих пор продолжаются военные конфликты и политический хаос, после того, как многолетний диктатор Муаммар Каддафи был свергнут и убит после четырех десятилетий пребывания у власти.

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