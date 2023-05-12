Прокурор МКС видав чотири таємні ордери на арешт за злочини у Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Прокурор Міжнародного кримінального суду повідомив Раді безпеки ООН у четвер, що суд видав чотири нові секретні ордери на арешт за злочини, вчинені в Лівії з 2011 року, передає агентство Reuters, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні я можу оголосити, що чотири ордери були видані незалежними суддями Міжнародного кримінального суду", - сказав Карім Хан, представляючи свій піврічний звіт щодо Лівії органу ООН.
Він додав, що його офіс за останні кілька тижнів подав ще два ордери на арешт, але судді ще не винесли рішення щодо цих заяв.
Ордери нині запечатані, тому незрозуміло, на кого вони видані чи в яких конкретно злочинах звинувачує прокурор МКС.
Ситуацію в Лівії було передано до МКС Радою Безпеки ООН у 2011 році, і на своєму вебсайті суд повідомляє, що в центрі уваги розслідування перебувають злочини проти людяності та військові злочини, скоєні в країні з 15 лютого 2011 року.
Додамо
Лівія не знала миру після повстання 2011 року, підтриманого НАТО, і розколу у 2014 році між східними та західними фракціями, що воюють. Великі бойові дії закінчилися у 2020 році, але прогрес у політичному врегулюванні був незначним, і на місцях домінують збройні угруповання.