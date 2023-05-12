Прокурор МУС выдал четыре тайных ордера на арест за преступления в Ливии

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"Сегодня я могу объявить, что четыре ордера были выданы независимыми судьями Международного уголовного суда", — сказал Карим Хан, представляя свой полугодовой отчет по Ливии органу ООН.

Он добавил, что его офис за последние несколько недель подал еще два ордера на арест, но судьи еще не вынесли решения по этим заявлениям.

Ордера сейчас запечатаны, поэтому непонятно, на кого они выданы или в каких конкретно преступлениях обвиняет прокурор МУС.

Ситуация в Ливии была передана в МУС Советом Безопасности ООН в 2011 году, и на своем веб-сайте суд сообщает, что в центре внимания расследования находятся преступления против человечности и военные преступления, совершенные в стране с 15 февраля 2011 года.

Добавим

Ливия не знала мира после восстания 2011 года, поддержанного НАТО, и раскола в 2014 году между воюющими восточными и западными фракциями в 2014 году. Крупные боевые действия закончились в 2020 году, но прогресс в политическом урегулировании был незначительным, и на местах доминируют вооруженные группировки.