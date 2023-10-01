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Лівія відновила комерційні рейси до Італії після 10-річної перерви

Лівія відновила комерційні рейси до Італії після 10-річної перерви

Київ • УНН

 • 130244 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У суботу, 30 жовтня, Лівія відновила комерційні рейси до Італії вперше за десятиліття. Щотижня до Риму виконуватимуться 2 лівійські рейси. Про це пише Anadolu, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що перший рейс лівійської авіакомпанії Medsky Airways вилетів з міжнародного аеропорту Мітіга в Тріполі до столиці Італії Рима.

За даними посольства Лівії в Італії, щотижня по суботах і середах виконуватимуться два лівійські рейси до Риму.

Відомо, що європейська комісія заборонила польоти з Лівії в 2014 році на тлі хаосу та конфлікту в країні.

Італія скасувала повітряне ембарго з цієї північноафриканської країни в липні 2022 року після переговорів прем'єр-міністра Лівії Абдула Хаміда Дбейбе з італійськими офіційними особами в Римі. Цьогоріч у липні італійська ITA здійснила рейс з Рима до столиці Лівії.

Як пише видання, у Лівії, яка багата на нафту, досі тривають військові конфлікти та політичний хаос, після того, як багаторічний диктатор Муаммар Каддафі був скинутий і вбитий після чотирьох десятиліть перебування при владі.

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