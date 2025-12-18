$42.340.15
17:01
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
18 декабря, 10:52
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
США ввели санкции против еще двух судей МУС из-за расследования действий Израиля

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Американский Госсекретарь Рубио объявил о введении ограничений против двух судей МУС, Гочи Лордкипанидзе и Эрденебалсурена Дамдина. Это решение принято в рамках указа, направленного на противодействие попыткам суда преследовать граждан государств, не являющихся членами МУС.

США ввели санкции против еще двух судей МУС из-за расследования действий Израиля

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о введении ограничений против представителей Международного уголовного суда (МУС) – Гочи Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурена Дамдина из Монголии. Решение принято в рамках президентского указа, направленного на противодействие попыткам суда преследовать граждан государств, не являющихся членами МУС. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам главы Госдепартамента, под санкции попали судьи, участвовавшие в отклонении израильских апелляций по расследованию событий в Секторе Газа. Таким образом, количество должностных лиц МУС, находящихся под американскими ограничениями, возросло до 11 человек.

На Филиппинах заявили, что МУС выдал ордер на арест союзника экс-президента Дутерте из-за войны с наркотиками: в суде опровергли08.11.25, 13:02 • 4246 просмотров

Сегодня я привлекаю двух судей Международного уголовного суда (МУС) Гочу Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурена Дамдина из Монголии в соответствии с Указом 14203. Эти лица непосредственно участвовали в усилиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Израиля без согласия Израиля 

– заявил Рубио.

Конфликт юрисдикций и реакция Гааги

Международный уголовный суд назвал действия Вашингтона четвертым за год раундом давления и прямым вмешательством в деятельность правосудия. В МУС подчеркивают, что такие меры подрывают международный правопорядок и независимость судебных институтов.

Несмотря на то, что США и Израиль не признают юрисдикцию Гаагского суда, МУС продолжает производство по обращению палестинской стороны, которая имеет статус члена организации с 2015 года. Ранее суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, обвиняя их в военных преступлениях во время конфликта с ХАМАС.

МУС подтверждает обвинения в военных преступлениях против Джозефа Кони, лидера печально известной Армии сопротивления Господа06.11.25, 21:15 • 3919 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Монголия
Израиль
Reuters
Вашингтон
Филиппины
Йоав Галант
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Государство Палестина
Грузия