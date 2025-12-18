США ввели санкции против еще двух судей МУС из-за расследования действий Израиля

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о введении ограничений против представителей Международного уголовного суда (МУС) – Гочи Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурена Дамдина из Монголии. Решение принято в рамках президентского указа, направленного на противодействие попыткам суда преследовать граждан государств, не являющихся членами МУС. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

По словам главы Госдепартамента, под санкции попали судьи, участвовавшие в отклонении израильских апелляций по расследованию событий в Секторе Газа. Таким образом, количество должностных лиц МУС, находящихся под американскими ограничениями, возросло до 11 человек.

Сегодня я привлекаю двух судей Международного уголовного суда (МУС) Гочу Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурена Дамдина из Монголии в соответствии с Указом 14203. Эти лица непосредственно участвовали в усилиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Израиля без согласия Израиля