США ввели санкции против еще двух судей МУС из-за расследования действий Израиля
Американский Госсекретарь Рубио объявил о введении ограничений против двух судей МУС, Гочи Лордкипанидзе и Эрденебалсурена Дамдина. Это решение принято в рамках указа, направленного на противодействие попыткам суда преследовать граждан государств, не являющихся членами МУС.
Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о введении ограничений против представителей Международного уголовного суда (МУС) – Гочи Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурена Дамдина из Монголии.
Детали
По словам главы Госдепартамента, под санкции попали судьи, участвовавшие в отклонении израильских апелляций по расследованию событий в Секторе Газа. Таким образом, количество должностных лиц МУС, находящихся под американскими ограничениями, возросло до 11 человек.
Сегодня я привлекаю двух судей Международного уголовного суда (МУС) Гочу Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурена Дамдина из Монголии в соответствии с Указом 14203. Эти лица непосредственно участвовали в усилиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Израиля без согласия Израиля
Конфликт юрисдикций и реакция Гааги
Международный уголовный суд назвал действия Вашингтона четвертым за год раундом давления и прямым вмешательством в деятельность правосудия. В МУС подчеркивают, что такие меры подрывают международный правопорядок и независимость судебных институтов.
Несмотря на то, что США и Израиль не признают юрисдикцию Гаагского суда, МУС продолжает производство по обращению палестинской стороны, которая имеет статус члена организации с 2015 года. Ранее суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, обвиняя их в военных преступлениях во время конфликта с ХАМАС.
