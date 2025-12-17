США тимчасово призупинили санкції проти російських банків у сфері атомної енергетики

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа тимчасово призупинила санкції щодо кількох російських банків, задіяних у розрахунках у сфері цивільної атомної енергетики. Про це інформує УНН з посиланням на ліцензію Міністерства фінансів США.

Деталі

Відповідно до ліцензії Мінфіну США, їм дозволено здійснювати фінансові операції до 18 червня 2026 року, якщо йдеться про проєкти, розпочаті до 21 листопада 2024-го.

Сполучені Штати звільнили від дії санкцій:

"Газпромбанк",

"Внешэкономбанк",

"Открытие",

"Совкомбанк",

"Сбербанк",

"ВТБ",

"Альфа-Банк",

"Россбанк",

"Банк Зенит",

"Банк Санкт-Петербург",

Національний кліринговий центр,

Центробанк рф та інші.

Дозвіл також охоплює компанії, де ці банки мають понад 50% участі, але стосується виключно підтримки цивільної ядерної енергетики - всі інші операції й надалі залишаються під санкціями.

Нагадаємо

США розглядають нові санкції проти енергетичного сектору росії, включаючи "тіньовий флот" танкерів, якщо путін відхилить мирну угоду з Україною. Ці заходи можуть бути оголошені вже цього тижня, про що міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював з європейськими послами.

До Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо нафти рф - Стефанішина