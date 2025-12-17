$42.180.06
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
США тимчасово призупинили санкції проти російських банків у сфері атомної енергетики

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Адміністрація президента США тимчасово призупинила санкції щодо кількох російських банків, задіяних у розрахунках у цивільній атомній енергетиці. Дозволено фінансові операції до 18 червня 2026 року для проєктів, розпочатих до 21 листопада 2024 року.

США тимчасово призупинили санкції проти російських банків у сфері атомної енергетики

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа тимчасово призупинила санкції щодо кількох російських банків, задіяних у розрахунках у сфері цивільної атомної енергетики. Про це інформує УНН з посиланням на ліцензію Міністерства фінансів США.

Деталі

Відповідно до ліцензії Мінфіну США, їм дозволено здійснювати фінансові операції до 18 червня 2026 року, якщо йдеться про проєкти, розпочаті до 21 листопада 2024-го.

Сполучені Штати звільнили від дії санкцій:

  • "Газпромбанк",
    • "Внешэкономбанк",
      • "Открытие",
        • "Совкомбанк",
          • "Сбербанк",
            • "ВТБ",
              • "Альфа-Банк",
                • "Россбанк",
                  • "Банк Зенит",
                    • "Банк Санкт-Петербург",
                      • Національний кліринговий центр,
                        • Центробанк рф та інші.  

                          Дозвіл також охоплює компанії, де ці банки мають понад 50% участі, але стосується виключно підтримки цивільної ядерної енергетики - всі інші операції й надалі залишаються під санкціями.

                          Нагадаємо

                          США розглядають нові санкції проти енергетичного сектору росії, включаючи "тіньовий флот" танкерів, якщо путін відхилить мирну угоду з Україною. Ці заходи можуть бути оголошені вже цього тижня, про що міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював з європейськими послами.

                          Віта Зеленецька

