США временно приостановили санкции против российских банков в сфере атомной энергетики

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Администрация президента США временно приостановила санкции в отношении нескольких российских банков, задействованных в расчетах в гражданской атомной энергетике. Разрешены финансовые операции до 18 июня 2026 года для проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.

США временно приостановили санкции против российских банков в сфере атомной энергетики

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа временно приостановила санкции в отношении нескольких российских банков, задействованных в расчетах в сфере гражданской атомной энергетики. Об этом информирует УНН со ссылкой на лицензию Министерства финансов США.

Детали

В соответствии с лицензией Минфина США, им разрешено осуществлять финансовые операции до 18 июня 2026 года, если речь идет о проектах, начатых до 21 ноября 2024 года.

Соединенные Штаты освободили от действия санкций:

  • "Газпромбанк",
    • "Внешэкономбанк",
      • "Открытие",
        • "Совкомбанк",
          • "Сбербанк",
            • "ВТБ",
              • "Альфа-Банк",
                • "Россбанк",
                  • "Банк Зенит",
                    • "Банк Санкт-Петербург",
                      • Национальный клиринговый центр,
                        • Центробанк РФ и другие.  

                          Разрешение также охватывает компании, где эти банки имеют более 50% участия, но касается исключительно поддержки гражданской ядерной энергетики - все остальные операции и в дальнейшем остаются под санкциями.

                          Напомним

                          США рассматривают новые санкции против энергетического сектора России, включая "теневой флот" танкеров, если Путин отклонит мирное соглашение с Украиной. Эти меры могут быть объявлены уже на этой неделе, о чем министр финансов США Скотт Бессент обсуждал с европейскими послами.

                          Вита Зеленецкая

                          ЭкономикаПолитика
                          Энергоатом
                          Санкции
                          Энергетика
                          Война в Украине
                          Электроэнергия
                          Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
                          Дональд Трамп
                          Соединённые Штаты
                          Украина