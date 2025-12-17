США временно приостановили санкции против российских банков в сфере атомной энергетики
Киев • УНН
Администрация президента США временно приостановила санкции в отношении нескольких российских банков, задействованных в расчетах в гражданской атомной энергетике. Разрешены финансовые операции до 18 июня 2026 года для проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа временно приостановила санкции в отношении нескольких российских банков, задействованных в расчетах в сфере гражданской атомной энергетики. Об этом информирует УНН со ссылкой на лицензию Министерства финансов США.
Детали
В соответствии с лицензией Минфина США, им разрешено осуществлять финансовые операции до 18 июня 2026 года, если речь идет о проектах, начатых до 21 ноября 2024 года.
Соединенные Штаты освободили от действия санкций:
- "Газпромбанк",
- "Внешэкономбанк",
- "Открытие",
- "Совкомбанк",
- "Сбербанк",
- "ВТБ",
- "Альфа-Банк",
- "Россбанк",
- "Банк Зенит",
- "Банк Санкт-Петербург",
- Национальный клиринговый центр,
- Центробанк РФ и другие.
Разрешение также охватывает компании, где эти банки имеют более 50% участия, но касается исключительно поддержки гражданской ядерной энергетики - все остальные операции и в дальнейшем остаются под санкциями.
Напомним
США рассматривают новые санкции против энергетического сектора России, включая "теневой флот" танкеров, если Путин отклонит мирное соглашение с Украиной. Эти меры могут быть объявлены уже на этой неделе, о чем министр финансов США Скотт Бессент обсуждал с европейскими послами.
