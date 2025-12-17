США временно приостановили санкции против российских банков в сфере атомной энергетики

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа временно приостановила санкции в отношении нескольких российских банков, задействованных в расчетах в сфере гражданской атомной энергетики. Об этом информирует УНН со ссылкой на лицензию Министерства финансов США.

Детали

В соответствии с лицензией Минфина США, им разрешено осуществлять финансовые операции до 18 июня 2026 года, если речь идет о проектах, начатых до 21 ноября 2024 года.

Соединенные Штаты освободили от действия санкций:

"Газпромбанк",

"Внешэкономбанк",

"Открытие",

"Совкомбанк",

"Сбербанк",

"ВТБ",

"Альфа-Банк",

"Россбанк",

"Банк Зенит",

"Банк Санкт-Петербург",

Национальный клиринговый центр,

Центробанк РФ и другие.

Разрешение также охватывает компании, где эти банки имеют более 50% участия, но касается исключительно поддержки гражданской ядерной энергетики - все остальные операции и в дальнейшем остаются под санкциями.

Напомним

США рассматривают новые санкции против энергетического сектора России, включая "теневой флот" танкеров, если Путин отклонит мирное соглашение с Украиной. Эти меры могут быть объявлены уже на этой неделе, о чем министр финансов США Скотт Бессент обсуждал с европейскими послами.

