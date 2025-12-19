США исключили из санкционного списка компании, поставлявшие оборудование для ВПК России
Киев • УНН
Соединенные Штаты Америки исключили из списка ограничений несколько компаний, которые ранее поставляли России подсанкционное оборудование, в том числе для ее военно-промышленного комплекса. Среди них кипрская Veles International Limited, финская Hi-Tech Koneisto, а также дубайская и турецкие компании.
Соединенные Штаты Америки исключили из списка ограничений несколько компаний, которые ранее поставляли россии подсанкционное оборудование, в частности для ее военно-промышленного комплекса. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство финансов США.
Детали
Также из санкционного списка исключили кипрскую компанию Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко. Компания является дочерней фирмой московской инвестиционной компании, однако под санкциями остаются московские юридические лица этой организации.
Veles International попала под ограничения США в 2023 году за деятельность в секторе финансовых услуг экономики РФ и работала с состоятельными российскими частными лицами.
США ввели санкции против еще двух судей МУС из-за расследования действий Израиля18.12.25, 18:28 • 2968 просмотров
Кроме этого из списка ограничений исключили финскую компанию Hi-Tech Koneisto, которая поставляла российским подсанкционным фирмам оптоэлектронное и лабораторное оборудование, а также ее топ-менеджера, гражданку Финляндии Евгению Дремову.
Отмененные ограничения касаются также дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis, которые экспортировали в Россию подсанкционное оборудование для военно-промышленного комплекса, а также турецкой CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, поставлявшей немецкие и американские станки российскому оборонному подрядчику.
Причины, почему США решили исключить эти компании и физических лиц из списка санкций, пока не сообщаются.
Напомним
Администрация президента США временно приостановила санкции в отношении нескольких российских банков, задействованных в расчетах в гражданской атомной энергетике. Разрешены финансовые операции до 18 июня 2026 года для проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.
Великобритания расширила санкции против энергетического сектора РФ, заблокировав три нефтяные компании18.12.25, 15:16 • 2300 просмотров