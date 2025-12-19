США исключили из санкционного списка компании, поставлявшие оборудование для ВПК России

$42.340.15
49.630.04
ukenru
00:22 • 1268 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
23:33 • 3298 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
22:09 • 6046 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 13371 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 21369 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 27776 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 22018 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 20310 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 26485 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 36521 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
100%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Более 67% украинцев фиксируют рост коррупции после вторжения - опросPhoto18 декабря, 15:41 • 3420 просмотра
Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф18 декабря, 16:13 • 6000 просмотра
Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы18 декабря, 16:38 • 4862 просмотра
Оккупанты пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области - "Флэш"18 декабря, 17:40 • 5372 просмотра
Более 200 граждан Индии стали наемниками в рядах армии РФ: Дели подтверждает массовые жертвы18 декабря, 18:26 • 7672 просмотра
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 27776 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 20290 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 36521 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 34665 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 62391 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 34665 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 29471 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 28614 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 35366 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 40644 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Железный купол

США исключили из санкционного списка компании, поставлявшие оборудование для ВПК России

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Соединенные Штаты Америки исключили из списка ограничений несколько компаний, которые ранее поставляли России подсанкционное оборудование, в том числе для ее военно-промышленного комплекса. Среди них кипрская Veles International Limited, финская Hi-Tech Koneisto, а также дубайская и турецкие компании.

США исключили из санкционного списка компании, поставлявшие оборудование для ВПК России

Соединенные Штаты Америки исключили из списка ограничений несколько компаний, которые ранее поставляли россии подсанкционное оборудование, в частности для ее военно-промышленного комплекса. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство финансов США.

Детали

Также из санкционного списка исключили кипрскую компанию Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко. Компания является дочерней фирмой московской инвестиционной компании, однако под санкциями остаются московские юридические лица этой организации.

Veles International попала под ограничения США в 2023 году за деятельность в секторе финансовых услуг экономики РФ и работала с состоятельными российскими частными лицами.

США ввели санкции против еще двух судей МУС из-за расследования действий Израиля18.12.25, 18:28 • 2968 просмотров

Кроме этого из списка ограничений исключили финскую компанию Hi-Tech Koneisto, которая поставляла российским подсанкционным фирмам оптоэлектронное и лабораторное оборудование, а также ее топ-менеджера, гражданку Финляндии Евгению Дремову.

Отмененные ограничения касаются также дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis, которые экспортировали в Россию подсанкционное оборудование для военно-промышленного комплекса, а также турецкой CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, поставлявшей немецкие и американские станки российскому оборонному подрядчику.

Причины, почему США решили исключить эти компании и физических лиц из списка санкций, пока не сообщаются.

Напомним

Администрация президента США временно приостановила санкции в отношении нескольких российских банков, задействованных в расчетах в гражданской атомной энергетике. Разрешены финансовые операции до 18 июня 2026 года для проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.

Великобритания расширила санкции против энергетического сектора РФ, заблокировав три нефтяные компании18.12.25, 15:16 • 2300 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Война в Украине
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Дубай
Финляндия
Турция
Соединённые Штаты
Кипр