З окупації вдалося врятувати трьох підлітків - ОП

З тимчасово окупованої території вдалося врятувати трьох підлітків, які понад три роки вони жили в страху та небезпеці. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків з тимчасово окупованої території. Понад три роки вони жили в страху та небезпеці. Окупанти відкрито погрожували дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію, примушували до навчання за російськими програмами, забороняли українську мову й символіку, викликали на допити - повідомив Єрмак.

Він розповів, що дехто з них роками майже не виходив із дому, щоб уникнути переслідувань, інші намагалися виїхати самостійно, але стикалися з перешкодами на кордонах.

Нагадаємо

З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще одну групу українських дітей, серед яких хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги під час атаки дроном, а також дівчинка та два брати, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову від російських документів.