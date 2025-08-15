$41.450.06
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Європа
Покровськ
Гривня
Поїзд
Безпілотний літальний апарат
F-22 Raptor
Пістолет

З окупації вдалося врятувати трьох підлітків - ОП

Київ

 290 перегляди

Трьох підлітків врятовано з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Окупанти погрожували дітям та їхнім сім'ям через проукраїнську позицію, змушували до навчання за російськими програмами та забороняли українську мову.

З окупації вдалося врятувати трьох підлітків - ОП

З тимчасово окупованої території вдалося врятувати трьох підлітків, які понад три роки вони жили в страху та небезпеці. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків з тимчасово окупованої території. Понад три роки вони жили в страху та небезпеці. Окупанти відкрито погрожували дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію, примушували до навчання за російськими програмами, забороняли українську мову й символіку, викликали на допити 

- повідомив Єрмак.

Він розповів, що дехто з них роками майже не виходив із дому, щоб уникнути переслідувань, інші намагалися виїхати самостійно, але стикалися з перешкодами на кордонах.

Нагадаємо

З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще одну групу українських дітей, серед яких хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги під час атаки дроном, а також дівчинка та два брати, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову від російських документів.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна