Ексклюзив
12:02 • 5980 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 16365 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 33314 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 21935 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 37934 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 23733 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 50596 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 32427 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 66118 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 83430 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
З окупації врятували ще одну групу українських дітей

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Україна врятувала групу дітей з тимчасово окупованих територій, включаючи хлопчика, чия мати загинула, а батько втратив ноги. Серед них також діти, опікунам яких погрожували через відмову від російських документів.

З окупації врятували ще одну групу українських дітей

З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще одну групу українських дітей, серед яких хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги під час атаки дроном, а також дівчинка та два брати, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову від російських документів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. Серед врятованих — хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги під час атаки дроном; сестра та два брати, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову від російських документів; безстрашні підлітки, які навіть у російській школі співали заборонений гімн України; родина, що жила на замінованій вулиці у постійному страху смерті 

- написав Єрмак.

Він додав, що дехто з них нарешті воззʼєднався з батьками після майже трирічної розлуки.

Нагадаємо

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернуто українських дітей, які раніше, під тиском окупантів, навчалися в школі за російською програмою. Діти виїхали разом з мамою та нарешті, вперше за понад 3 роки побачили свого тата.

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Україна