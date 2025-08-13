З окупації врятували ще одну групу українських дітей
Київ • УНН
Україна врятувала групу дітей з тимчасово окупованих територій, включаючи хлопчика, чия мати загинула, а батько втратив ноги. Серед них також діти, опікунам яких погрожували через відмову від російських документів.
З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще одну групу українських дітей, серед яких хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги під час атаки дроном, а також дівчинка та два брати, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову від російських документів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. Серед врятованих — хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги під час атаки дроном; сестра та два брати, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову від російських документів; безстрашні підлітки, які навіть у російській школі співали заборонений гімн України; родина, що жила на замінованій вулиці у постійному страху смерті
Він додав, що дехто з них нарешті воззʼєднався з батьками після майже трирічної розлуки.
