З окупації врятували мати з чотирма дітьми: через три роки, нарешті, відбулась зустріч з батьком

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернуто українських дітей, які раніше, під тиском окупантів, навчалися в школі за російською програмою. Діти виїхали разом з мамою та нарешті, вперше за понад 3 роки побачили свого тата.

Передає УНН із посиланням на стоірнку Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента України.

Деталі

Зважившись на складний і небезпечний шлях з тимчасово окупованої території, мама з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року подолала його і досягла безпеки.

До цього родина жила під постійним тиском окупантів,

На ТОТ вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі - ідеться у дописі Андрія Єрмака.

Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата.

Тепер родина у безпеці.

Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей - наголосив Єрмак.

Нагадаємо

Завдяки скоординованим діям ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та Української мережі за права дитини вдалося визволити 14-річну дівчину з окупованої території, яку російські органи опіки намагалися примусово відправити до інтернату в рф.

