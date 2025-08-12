З окупації врятували мати з чотирма дітьми: через три роки, нарешті, відбулась зустріч з батьком
Київ • УНН
Мати з чотирма дітьми віком від півтора до 15 років виїхала з тимчасово окупованої території, де родина жила під постійним тиском. Діти вперше за понад три роки побачили свого тата.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернуто українських дітей, які раніше, під тиском окупантів, навчалися в школі за російською програмою. Діти виїхали разом з мамою та нарешті, вперше за понад 3 роки побачили свого тата.
Передає УНН із посиланням на стоірнку Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента України.
Деталі
Зважившись на складний і небезпечний шлях з тимчасово окупованої території, мама з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року подолала його і досягла безпеки.
До цього родина жила під постійним тиском окупантів,
На ТОТ вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі
Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата.
Тепер родина у безпеці.
Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей
Нагадаємо
Завдяки скоординованим діям ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та Української мережі за права дитини вдалося визволити 14-річну дівчину з окупованої території, яку російські органи опіки намагалися примусово відправити до інтернату в рф.
В цьому році в українські університети вступили майже 5 тисяч абітурієнтів з ТОТ - нардеп07.08.25, 13:18 • 3110 переглядiв