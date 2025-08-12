З окупації врятували мати з чотирма дітьми: через три роки, нарешті, відбулась зустріч з батьком

$41.450.06
Ексклюзив
15:14 • 20003 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 20753 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 40068 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
13:29 • 27106 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 29801 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 64302 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 62341 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 63109 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 29474 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00 • 20602 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto12 серпня, 09:24 • 60513 перегляди
Інтерпол категорично відмовляється оголошувати в розшук російських воєнних злочинців – Офіс Генпрокурора12 серпня, 11:05 • 5184 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 20713 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 7498 перегляди
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путінимPhoto15:59 • 10339 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 764 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 20010 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 40079 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 64335 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 62375 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Данило Гетманцев
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Китай
Європа
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 7764 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 60954 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 39205 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 195564 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 137396 перегляди
F-35 Lightning II
Шахед-136
Ґардіан
Мі-8
З окупації врятували мати з чотирма дітьми: через три роки, нарешті, відбулась зустріч з батьком

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Мати з чотирма дітьми віком від півтора до 15 років виїхала з тимчасово окупованої території, де родина жила під постійним тиском. Діти вперше за понад три роки побачили свого тата.

З окупації врятували мати з чотирма дітьми: через три роки, нарешті, відбулась зустріч з батьком

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернуто українських дітей, які раніше, під тиском окупантів, навчалися в школі за російською програмою. Діти виїхали разом з мамою та нарешті, вперше за понад 3 роки побачили свого тата.

Передає УНН із посиланням на стоірнку Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента України.

Деталі

Зважившись на складний і небезпечний шлях з тимчасово окупованої території, мама з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року подолала його і досягла безпеки. 

До цього родина жила під постійним тиском окупантів, 

На ТОТ вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі

- ідеться у дописі Андрія Єрмака. 

Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата.

Тепер родина у безпеці.

Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей

- наголосив Єрмак. 

Нагадаємо

Завдяки скоординованим діям ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та Української мережі за права дитини вдалося визволити 14-річну дівчину з окупованої території, яку російські органи опіки намагалися примусово відправити до інтернату в рф.

В цьому році в українські університети вступили майже 5 тисяч абітурієнтів з ТОТ - нардеп

Ігор Тележніков

Суспільство
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Україна