Ексклюзив
09:40 • 18943 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 29488 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 29389 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 23049 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 31887 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 49450 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 52962 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 110098 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68951 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61795 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
Ексклюзив
09:40 • 18948 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Ексклюзив
08:14 • 29394 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 110099 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 87233 перегляди
В цьому році в українські університети вступили майже 5 тисяч абітурієнтів з ТОТ - нардеп

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Цього року 4960 осіб з тимчасово окупованих територій вступили до українських університетів за квотою 2. 99% з них зараховані на денну форму навчання на бюджетній основі.

В цьому році в українські університети вступили майже 5 тисяч абітурієнтів з ТОТ - нардеп

В цьому році до українських університетів вступило майже п'ять тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, повідомив народний депутат від "Слуги Народу", голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Деталі

Ось цього року за квотою 2 вступило 4960 осіб, майже п'ять тисяч дітей, з них 99% вступили на денну форму на бюджет. Вони вступили в усі університети, в які хотіли, на бюджет

- повідомив Бабак.

Нардеп пояснив, що квоти для дітей з ТОТ діють тому, що їм не завжди вдається здати національний мультипредметний тест через безпекові загрози або ж відсутність інтернету.

Всі діти з тимчасово окупованих територій, з Автономної республіки Крим, або з Донбасу, або ті діти, які знаходяться в зоні активних бойових дій мають право вступати в університети по квоті 2. Коли вони не складають національний мультипредметний тест, вочевидь їм це важко зробити з безпекових причин з тимчасово окупованої території, часто немає зв'язку, вони просто не можуть доєднатися, то вони тоді подають заяву, складають вступні іспити в університеті. Які, як правило, відбуваються у формі співбесіди, подають мінімальні необхідні документи, які підтверджують, що вони з окупованої території і вони за окремою квотою поступають на бюджет

- пояснив Бабак.

Доповнення

80% вступників до аспірантури цього року – чоловіки, при цьому приблизно стільки ж не з'явилися на тестування. Понад 65% вступників до магістратури та аспірантури отримали високі бали.

Абітурієнти можуть підтвердити вибір місця навчання у закладі освіти або електронному кабінеті. Доступні способи включають використання КЕП, Дія.Підпис або завантаження сканкопії власноруч підписаної заяви.

Павло Зінченко

СуспільствоОсвіта
Слуга народу
Крим
Україна