В цьому році в українські університети вступили майже 5 тисяч абітурієнтів з ТОТ - нардеп

В цьому році до українських університетів вступило майже п’ять тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, повідомив народний депутат від "Слуги Народу", голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Ось цього року за квотою 2 вступило 4960 осіб, майже п’ять тисяч дітей, з них 99% вступили на денну форму на бюджет. Вони вступили в усі університети, в які хотіли, на бюджет

Нардеп пояснив, що квоти для дітей з ТОТ діють тому, що їм не завжди вдається здати національний мультипредметний тест через безпекові загрози або ж відсутність інтернету.

Всі діти з тимчасово окупованих територій, з Автономної республіки Крим, або з Донбасу, або ті діти, які знаходяться в зоні активних бойових дій мають право вступати в університети по квоті 2. Коли вони не складають національний мультипредметний тест, вочевидь їм це важко зробити з безпекових причин з тимчасово окупованої території, часто немає зв’язку, вони просто не можуть доєднатися, то вони тоді подають заяву, складають вступні іспити в університеті. Які, як правило, відбуваються у формі співбесіди, подають мінімальні необхідні документи, які підтверджують, що вони з окупованої території і вони за окремою квотою поступають на бюджет