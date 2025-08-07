В этом году в украинские университеты поступили почти 5 тысяч абитуриентов с ВОТ - нардеп

$41.610.07
Эксклюзив
09:40 • 13205 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 19692 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 21112 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 18742 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 28108 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 47559 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 51765 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 105947 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68739 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61701 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 13228 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Эксклюзив
08:14 • 21146 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 105967 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 83393 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 108716 просмотра
В этом году в украинские университеты поступили почти 5 тысяч абитуриентов с ВОТ - нардеп

Киев • УНН

 • 452 просмотра

В этом году 4960 человек с временно оккупированных территорий поступили в украинские университеты по квоте 2. 99% из них зачислены на дневную форму обучения на бюджетной основе.

В этом году в украинские университеты поступили почти 5 тысяч абитуриентов с ВОТ - нардеп

В этом году в украинские университеты поступило почти пять тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий, сообщил народный депутат от "Слуги Народа", председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.

Детали

Вот в этом году по квоте 2 поступило 4960 человек, почти пять тысяч детей, из них 99% поступили на дневную форму на бюджет. Они поступили во все университеты, в которые хотели, на бюджет

- сообщил Бабак.

Нардеп пояснил, что квоты для детей с ВОТ действуют потому, что им не всегда удается сдать национальный мультипредметный тест из-за угроз безопасности или отсутствия интернета.

Все дети с временно оккупированных территорий, из Автономной республики Крым, или с Донбасса, или те дети, которые находятся в зоне активных боевых действий имеют право поступать в университеты по квоте 2. Когда они не сдают национальный мультипредметный тест, очевидно им это трудно сделать по причинам безопасности с временно оккупированной территории, часто нет связи, они просто не могут присоединиться, то они тогда подают заявление, сдают вступительные экзамены в университете. Которые, как правило, происходят в форме собеседования, подают минимальные необходимые документы, подтверждающие, что они с оккупированной территории и они по отдельной квоте поступают на бюджет

- пояснил Бабак.

Дополнение

80% поступающих в аспирантуру в этом году – мужчины, при этом примерно столько же не явились на тестирование. Более 65% поступающих в магистратуру и аспирантуру получили высокие баллы.

Абитуриенты могут подтвердить выбор места обучения в учебном заведении или электронном кабинете. Доступные способы включают использование КЭП, Дия.Подпись или загрузку сканкопии собственноручно подписанного заявления.

