В этом году в украинские университеты поступили почти 5 тысяч абитуриентов с ВОТ - нардеп

В этом году в украинские университеты поступило почти пять тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий, сообщил народный депутат от "Слуги Народа", председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.

Детали

Вот в этом году по квоте 2 поступило 4960 человек, почти пять тысяч детей, из них 99% поступили на дневную форму на бюджет. Они поступили во все университеты, в которые хотели, на бюджет - сообщил Бабак.

Нардеп пояснил, что квоты для детей с ВОТ действуют потому, что им не всегда удается сдать национальный мультипредметный тест из-за угроз безопасности или отсутствия интернета.

Все дети с временно оккупированных территорий, из Автономной республики Крым, или с Донбасса, или те дети, которые находятся в зоне активных боевых действий имеют право поступать в университеты по квоте 2. Когда они не сдают национальный мультипредметный тест, очевидно им это трудно сделать по причинам безопасности с временно оккупированной территории, часто нет связи, они просто не могут присоединиться, то они тогда подают заявление, сдают вступительные экзамены в университете. Которые, как правило, происходят в форме собеседования, подают минимальные необходимые документы, подтверждающие, что они с оккупированной территории и они по отдельной квоте поступают на бюджет - пояснил Бабак.

Дополнение

80% поступающих в аспирантуру в этом году – мужчины, при этом примерно столько же не явились на тестирование. Более 65% поступающих в магистратуру и аспирантуру получили высокие баллы.

Абитуриенты могут подтвердить выбор места обучения в учебном заведении или электронном кабинете. Доступные способы включают использование КЭП, Дия.Подпись или загрузку сканкопии собственноручно подписанного заявления.