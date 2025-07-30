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Вступна кампанія 2025: як підтвердити свій вибір місця навчання

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Абітурієнти можуть підтвердити вибір місця навчання у закладі освіти або електронному кабінеті. Доступні способи включають використання КЕП, Дія.Підпис або завантаження сканкопії власноруч підписаної заяви.

Вступна кампанія 2025: як підтвердити свій вибір місця навчання

Вступна кампанія у самому розпалі і багато абітурієнтів уже дізнались, чи вступили до навчального закладу. Для зарахування до вишу потрібно підтвердити вибір місця навчання. Як правильно це зробити - розповідає Єдина державна електронна база з питань освіти (ЕДЕБО), повідомляє УНН.

Деталі

Підтвердити вибір місця навчання можна у закладі освіти та в електронному кабінеті.

Зокрема, у закладі освіти можна:

– підписати заяву онлайн за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або Дія.Підпис;

– власноруч підписати роздруковану заяву та завантажити її сканкопію в електронний кабінет.

В електронному кабінеті:

– підписати за допомогою КЕП;

– підписати через Дія.Підпис;

– завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви (лише для вступників, які перебувають на ТОТ або за кордоном і не можуть отримати КЕП).

Як правильно накласти КЕП:

- у своєму електронному кабінеті необхідно зайти у розділ "Подані заяви на вступ";

- знайти серед заяв ту, яка має статус "Рекомендовано" (на бюджет або контракт), і поставити біля неї галочку;

- натиснути кнопку "Підтвердити вибір місця здобуття освіти".

- після цього потрібно поставити галочку для підтвердження ознайомлення з вимогою подати військово-обліковий - документ (це стосується всіх, незалежно від статі);

- обрати варіант "Накласти кваліфікований електронний підпис" і натиснути кнопку "Накласти КЕП".

- у наступному вікні обрати центр сертифікації, який видав електронний ключ;

- завантажити файл із ключем, ввести пароль до нього і натиснути "Підписати".

Після цього система має підтвердити, що підпис накладено. Далі варто оновити сторінку, щоб перевірити, чи з’явилися дата та час підписання.

Як підтвердити вибір місця навчання через Дія.Підпис:

- в електронному кабінеті зайти у розділ "Подані заяви на вступ";

- знайти потрібну заяву зі статусом "Рекомендовано" (на бюджет чи контракт) і поставити біля неї галочку;

- натиснути "Підтвердити вибір місця здобуття освіти";

- поставити галочку щодо ознайомлення з вимогою подати військово-обліковий документ (це потрібно зробити всім, незалежно від статі);

- обрати варіант "Накласти кваліфікований електронний підпис" і натиснути кнопку "Накласти КЕП";

- у вікні, що відкриється, потрібно обрати "Дія.Підпис" у застосунку Дія на телефоні зчитати QR-код, який зʼявиться на екрані компʼютера та виконати всі інструкції.

Щоб скористатися цим варіантом, потрібно в застосунку Дія активувати Дія.Підпис.

Для завантаження сканкопії заяви необхідно:

- у модулі "Подані заяви на вступ" виділити позначкою потрібну заяву зі статусом "Рекомендовано" (бюджет або контракт), натиснути "Друк електронної заяви", заповнити додаткові дані й натиснути "Так";

- роздрукувати заяву та власноруч підписати. Якщо немає можливості роздрукувати, написати таку ж заяву від руки та підписати;

- повторно виділити позначкою потрібну заяву та натиснути "Підтвердити вибір місця здобуття освіти";

- підтвердити, що ознайомлені з вимогою про подання військово-облікового документа громадянами України, які є військовозобов’язаними. Позначку необхідно поставити незалежно від статі;

- обрати пункт "Завантажити сканкопію власноруч підписаної заяви" та завантажити файл у форматі .jpg, .jpeg чи .pdf розміром не більш як 2 МБ.

Варто пам'ятати, що після підтвердження місця навчання необхідно оновити сторінку, щоб переконатися, що заяву успішно підписано й перевірити дату та час підписання.

Щоб скасувати підтвердження вибору, необхідно:

- знайти потрібну заяву, виділити її позначкою та натиснути "Скасувати підтвердження вибору місця здобуття освіти (анулювати КЕП/видалити файл)";

- ознайомитися з текстом попередження та натиснути "Підтвердити";

- скасувати вибір місця навчання можна тільки до того, як заклад освіти підтвердить виконання вступником вимог до зарахування.

В ЕДЕБО також зазначили, що дедлайни для підтвердження місця навчання на бюджет такі:

29 липня (12:00) — для вступу до закладів фахової передвищої освіти (ФПО) на основі 9 класів;

31 липня (18:00) — термін для підтвердження після оновлення списків;

13 серпня (18:00) — для вступу до закладів ФПО на основі 11 класів, КР;

15 серпня (18:00) — для підтвердження після оновлення списків;

9 серпня (18:00) — для вступу до закладів вищої освіти (ЗВО) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або Національної рамки кваліфікацій рівня 5 (НРК5);

30 серпня (18:00) — це крайній термін для вступу до ЗВО у магістратуру на основі НРК 6 або НРК 7.

Нагадаємо, раніше у МОН назвали спеціальності, за яким працевлаштування є достатньо низьким.

Лілія Подоляк

ТехнологіїОсвіта
Міністерство освіти і науки України