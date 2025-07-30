Вступительная кампания 2025: как подтвердить свой выбор места обучения
Киев • УНН
Абитуриенты могут подтвердить выбор места обучения в учебном заведении или электронном кабинете. Доступные способы включают использование КЭП, Дия.Подпись или загрузку сканкопии собственноручно подписанного заявления.
Вступительная кампания в самом разгаре, и многие абитуриенты уже узнали, поступили ли они в учебное заведение. Для зачисления в вуз нужно подтвердить выбор места обучения. Как правильно это сделать - рассказывает Единая государственная электронная база по вопросам образования (ЕГЭБО), сообщает УНН.
Детали
Подтвердить выбор места обучения можно в учебном заведении и в электронном кабинете.
В частности, в учебном заведении можно:
– подписать заявление онлайн с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или Дія.Підпис;
– собственноручно подписать распечатанное заявление и загрузить его сканкопию в электронный кабинет.
В электронном кабинете:
– подписать с помощью КЭП;
– подписать через Дія.Підпис;
– загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления (только для поступающих, находящихся на ВОТ или за границей и не могущих получить КЭП).
Как правильно наложить КЭП:
- в своем электронном кабинете необходимо зайти в раздел "Поданные заявления на поступление";
- найти среди заявлений то, которое имеет статус "Рекомендовано" (на бюджет или контракт), и поставить возле него галочку;
- нажать кнопку "Подтвердить выбор места получения образования".
- после этого нужно поставить галочку для подтверждения ознакомления с требованием подать военно-учетный - документ (это касается всех, независимо от пола);
- выбрать вариант "Наложить квалифицированную электронную подпись" и нажать кнопку "Наложить КЭП".
- в следующем окне выбрать центр сертификации, который выдал электронный ключ;
- загрузить файл с ключом, ввести пароль к нему и нажать "Подписать".
После этого система должна подтвердить, что подпись наложена. Далее стоит обновить страницу, чтобы проверить, появились ли дата и время подписания.
Как подтвердить выбор места обучения через Дія.Підпис:
- в электронном кабинете зайти в раздел "Поданные заявления на поступление";
- найти нужное заявление со статусом "Рекомендовано" (на бюджет или контракт) и поставить возле него галочку;
- нажать "Подтвердить выбор места получения образования";
- поставить галочку относительно ознакомления с требованием подать военно-учетный документ (это нужно сделать всем, независимо от пола);
- выбрать вариант "Наложить квалифицированную электронную подпись" и нажать кнопку "Наложить КЭП";
- в открывшемся окне нужно выбрать "Дія.Підпис" в приложении Дія на телефоне считать QR-код, который появится на экране компьютера и выполнить все инструкции.
Чтобы воспользоваться этим вариантом, нужно в приложении Дія активировать Дія.Підпис.
Для загрузки сканкопии заявления необходимо:
- в модуле "Поданные заявления на поступление" выделить отметкой нужное заявление со статусом "Рекомендовано" (бюджет или контракт), нажать "Печать электронного заявления", заполнить дополнительные данные и нажать "Да";
- распечатать заявление и собственноручно подписать. Если нет возможности распечатать, написать такое же заявление от руки и подписать;
- повторно выделить отметкой нужное заявление и нажать "Подтвердить выбор места получения образования";
- подтвердить, что ознакомлены с требованием о подаче военно-учетного документа гражданами Украины, являющимися военнообязанными. Отметку необходимо поставить независимо от пола;
- выбрать пункт "Загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления" и загрузить файл в формате .jpg, .jpeg или .pdf размером не более 2 МБ.
Стоит помнить, что после подтверждения места обучения необходимо обновить страницу, чтобы убедиться, что заявление успешно подписано и проверить дату и время подписания.
Чтобы отменить подтверждение выбора, необходимо:
- найти нужное заявление, выделить его отметкой и нажать "Отменить подтверждение выбора места получения образования (аннулировать КЭП/удалить файл)";
- ознакомиться с текстом предупреждения и нажать "Подтвердить";
- отменить выбор места обучения можно только до того, как учебное заведение подтвердит выполнение поступающим требований к зачислению.
В ЕГЭБО также отметили, что дедлайны для подтверждения места обучения на бюджет таковы:
29 июля (12:00) — для поступления в учреждения профессионального предвысшего образования (ППО) на основе 9 классов;
31 июля (18:00) — срок для подтверждения после обновления списков;
13 августа (18:00) — для поступления в учреждения ППО на основе 11 классов, КР;
15 августа (18:00) — для подтверждения после обновления списков;
9 августа (18:00) — для поступления в учреждения высшего образования (УВО) на основе полного общего среднего образования (ПОСО) или Национальной рамки квалификаций уровня 5 (НРК5);
30 августа (18:00) — это крайний срок для поступления в УВО в магистратуру на основе НРК 6 или НРК 7.
Напомним, ранее в МОН назвали специальности, по которым трудоустройство достаточно низкое.