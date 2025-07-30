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Вступительная кампания 2025: как подтвердить свой выбор места обучения

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Абитуриенты могут подтвердить выбор места обучения в учебном заведении или электронном кабинете. Доступные способы включают использование КЭП, Дия.Подпись или загрузку сканкопии собственноручно подписанного заявления.

Вступительная кампания 2025: как подтвердить свой выбор места обучения

Вступительная кампания в самом разгаре, и многие абитуриенты уже узнали, поступили ли они в учебное заведение. Для зачисления в вуз нужно подтвердить выбор места обучения. Как правильно это сделать - рассказывает Единая государственная электронная база по вопросам образования (ЕГЭБО), сообщает УНН.

Детали

Подтвердить выбор места обучения можно в учебном заведении и в электронном кабинете.

В частности, в учебном заведении можно:

– подписать заявление онлайн с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или Дія.Підпис;

– собственноручно подписать распечатанное заявление и загрузить его сканкопию в электронный кабинет.

В электронном кабинете:

– подписать с помощью КЭП;

– подписать через Дія.Підпис;

– загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления (только для поступающих, находящихся на ВОТ или за границей и не могущих получить КЭП).

Как правильно наложить КЭП:

- в своем электронном кабинете необходимо зайти в раздел "Поданные заявления на поступление";

- найти среди заявлений то, которое имеет статус "Рекомендовано" (на бюджет или контракт), и поставить возле него галочку;

- нажать кнопку "Подтвердить выбор места получения образования".

- после этого нужно поставить галочку для подтверждения ознакомления с требованием подать военно-учетный - документ (это касается всех, независимо от пола);

- выбрать вариант "Наложить квалифицированную электронную подпись" и нажать кнопку "Наложить КЭП".

- в следующем окне выбрать центр сертификации, который выдал электронный ключ;

- загрузить файл с ключом, ввести пароль к нему и нажать "Подписать".

После этого система должна подтвердить, что подпись наложена. Далее стоит обновить страницу, чтобы проверить, появились ли дата и время подписания.

Как подтвердить выбор места обучения через Дія.Підпис:

- в электронном кабинете зайти в раздел "Поданные заявления на поступление";

- найти нужное заявление со статусом "Рекомендовано" (на бюджет или контракт) и поставить возле него галочку;

- нажать "Подтвердить выбор места получения образования";

- поставить галочку относительно ознакомления с требованием подать военно-учетный документ (это нужно сделать всем, независимо от пола);

- выбрать вариант "Наложить квалифицированную электронную подпись" и нажать кнопку "Наложить КЭП";

- в открывшемся окне нужно выбрать "Дія.Підпис" в приложении Дія на телефоне считать QR-код, который появится на экране компьютера и выполнить все инструкции.

Чтобы воспользоваться этим вариантом, нужно в приложении Дія активировать Дія.Підпис.

Для загрузки сканкопии заявления необходимо:

- в модуле "Поданные заявления на поступление" выделить отметкой нужное заявление со статусом "Рекомендовано" (бюджет или контракт), нажать "Печать электронного заявления", заполнить дополнительные данные и нажать "Да";

- распечатать заявление и собственноручно подписать. Если нет возможности распечатать, написать такое же заявление от руки и подписать;

- повторно выделить отметкой нужное заявление и нажать "Подтвердить выбор места получения образования";

- подтвердить, что ознакомлены с требованием о подаче военно-учетного документа гражданами Украины, являющимися военнообязанными. Отметку необходимо поставить независимо от пола;

- выбрать пункт "Загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления" и загрузить файл в формате .jpg, .jpeg или .pdf размером не более 2 МБ.

Стоит помнить, что после подтверждения места обучения необходимо обновить страницу, чтобы убедиться, что заявление успешно подписано и проверить дату и время подписания.

Чтобы отменить подтверждение выбора, необходимо:

- найти нужное заявление, выделить его отметкой и нажать "Отменить подтверждение выбора места получения образования (аннулировать КЭП/удалить файл)";

- ознакомиться с текстом предупреждения и нажать "Подтвердить";

- отменить выбор места обучения можно только до того, как учебное заведение подтвердит выполнение поступающим требований к зачислению.

В ЕГЭБО также отметили, что дедлайны для подтверждения места обучения на бюджет таковы:

29 июля (12:00) — для поступления в учреждения профессионального предвысшего образования (ППО) на основе 9 классов;

31 июля (18:00) — срок для подтверждения после обновления списков;

13 августа (18:00) — для поступления в учреждения ППО на основе 11 классов, КР;

15 августа (18:00) — для подтверждения после обновления списков;

9 августа (18:00) — для поступления в учреждения высшего образования (УВО) на основе полного общего среднего образования (ПОСО) или Национальной рамки квалификаций уровня 5 (НРК5);

30 августа (18:00) — это крайний срок для поступления в УВО в магистратуру на основе НРК 6 или НРК 7.

Напомним, ранее в МОН назвали специальности, по которым трудоустройство достаточно низкое.

Лилия Подоляк

ТехнологииОбразование
Министерство образования и науки Украины