Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру - чоловіки

$41.790.03
48.350.70
ukenru
Ексклюзив
14:18 • 8208 перегляди
Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні
12:15 • 42910 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
10:48 • 36782 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
10:24 • 76255 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
10:08 • 44031 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
09:54 • 37794 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
5 серпня, 06:28 • 38309 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
5 серпня, 05:35 • 93549 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 131334 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 80868 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
47%
751мм
Популярнi новини
Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту5 серпня, 05:37 • 30906 перегляди
У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду5 серпня, 06:57 • 92321 перегляди
Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні10:41 • 25439 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 62163 перегляди
Зеленський зідзовнився із Трампом. Говорили про припинення війни14:30 • 14846 перегляди
Публікації
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo12:15 • 42844 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 62595 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo10:24 • 76196 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією5 серпня, 05:35 • 93532 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 131319 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марк Рютте
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Індія
Швеція
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 53824 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 75796 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 68438 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 72347 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 374102 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Financial Times
Шахед-136
Нафта
Ручна граната

Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру - чоловіки

Київ • УНН

 • 676 перегляди

80% вступників до аспірантури цього року – чоловіки, при цьому приблизно стільки ж не з'явилися на тестування. Понад 65% вступників до магістратури та аспірантури отримали високі бали.

Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру - чоловіки

У цьогорічній вступній кампанії до аспірантури 80% абітурієнтів становлять чоловіки. Приблизно стільки ж відсотків чоловіків не з’явилися на тестування. Понад 65% вступників до магістратури й аспірантури отримали високі бали, пише Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру – чоловіки. Приблизно стільки ж складає доля чоловіків серед тих, хто не зʼявився на тестування. В середньому серед всіх спеціальностей таких виявилось 20,4%

- написав він у своєму Telegram.

Також за його словами серед вступників на магістратуру ситуація більш звична. Чоловіків та жінок вступників цього року там практично порівну: жінок 48,2%, кількість тих, хто не зʼявився на тестування – 16,3%.

Бабак додав, що цього року вступники до магістратури та аспірантури складали три іспити: тест на загальну навчальну компетентність, іноземну мову та фаховий іспит за обраною спеціальністю.

Результати тестування з загальної компетентності загалом позитивні. Поріг не подолали лише 6 з 13 591 вступника до аспірантури та 79 зі 93 632 - до магістратури. Водночас 65,3% усіх учасників набрали високі бали (від 150 до 200).

Складнішим виявився іспит з іноземної мови. У аспірантуру не змогли пройти 298 вступників (2,7%), причому переважна більшість з них - чоловіки (212 проти 86 жінок). Серед вступників до магістратури поріг не подолали 4,87% учасників, при цьому гендерний розподіл - приблизно порівну.

Високі результати з іноземної мови отримали 39,8% вступників до аспірантури та 29,3% - до магістратури.

Вступ-2025: кількість заяв цього року зросла на 7%02.08.25, 15:15 • 4456 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоОсвіта
Верховна Рада України
Україна