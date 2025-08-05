Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру - чоловіки
Київ • УНН
80% вступників до аспірантури цього року – чоловіки, при цьому приблизно стільки ж не з'явилися на тестування. Понад 65% вступників до магістратури та аспірантури отримали високі бали.
У цьогорічній вступній кампанії до аспірантури 80% абітурієнтів становлять чоловіки. Приблизно стільки ж відсотків чоловіків не з’явилися на тестування. Понад 65% вступників до магістратури й аспірантури отримали високі бали, пише Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.
Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру – чоловіки. Приблизно стільки ж складає доля чоловіків серед тих, хто не зʼявився на тестування. В середньому серед всіх спеціальностей таких виявилось 20,4%
Також за його словами серед вступників на магістратуру ситуація більш звична. Чоловіків та жінок вступників цього року там практично порівну: жінок 48,2%, кількість тих, хто не зʼявився на тестування – 16,3%.
Бабак додав, що цього року вступники до магістратури та аспірантури складали три іспити: тест на загальну навчальну компетентність, іноземну мову та фаховий іспит за обраною спеціальністю.
Результати тестування з загальної компетентності загалом позитивні. Поріг не подолали лише 6 з 13 591 вступника до аспірантури та 79 зі 93 632 - до магістратури. Водночас 65,3% усіх учасників набрали високі бали (від 150 до 200).
Складнішим виявився іспит з іноземної мови. У аспірантуру не змогли пройти 298 вступників (2,7%), причому переважна більшість з них - чоловіки (212 проти 86 жінок). Серед вступників до магістратури поріг не подолали 4,87% учасників, при цьому гендерний розподіл - приблизно порівну.
Високі результати з іноземної мови отримали 39,8% вступників до аспірантури та 29,3% - до магістратури.
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