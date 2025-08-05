В этом году во вступительной кампании в аспирантуру 80% абитуриентов составляют мужчины. Примерно столько же процентов мужчин не явились на тестирование. Более 65% поступающих в магистратуру и аспирантуру получили высокие баллы, пишет Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.

В этом году 80% поступающих в аспирантуру – мужчины. Примерно столько же составляет доля мужчин среди тех, кто не явился на тестирование. В среднем среди всех специальностей таких оказалось 20,4% - написал он в своем Telegram.

Также по его словам среди поступающих в магистратуру ситуация более привычная. Мужчин и женщин поступающих в этом году там практически поровну: женщин 48,2%, количество тех, кто не явился на тестирование – 16,3%.

Бабак добавил, что в этом году поступающие в магистратуру и аспирантуру сдавали три экзамена: тест на общую учебную компетентность, иностранный язык и профессиональный экзамен по выбранной специальности.

Результаты тестирования по общей компетентности в целом положительные. Порог не преодолели лишь 6 из 13 591 поступающего в аспирантуру и 79 из 93 632 - в магистратуру. В то же время 65,3% всех участников набрали высокие баллы (от 150 до 200).

Сложнее оказался экзамен по иностранному языку. В аспирантуру не смогли пройти 298 поступающих (2,7%), причем подавляющее большинство из них - мужчины (212 против 86 женщин). Среди поступающих в магистратуру порог не преодолели 4,87% участников, при этом гендерное распределение - примерно поровну.

Высокие результаты по иностранному языку получили 39,8% поступающих в аспирантуру и 29,3% - в магистратуру.

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