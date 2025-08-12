Из оккупации спасли мать с четырьмя детьми: спустя три года, наконец, состоялась встреча с отцом
Киев • УНН
Мать с четырьмя детьми в возрасте от полутора до 15 лет выехала с временно оккупированной территории, где семья жила под постоянным давлением. Дети впервые за более чем три года увидели своего папу.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA возвращены украинские дети, которые ранее, под давлением оккупантов, учились в школе по российской программе. Дети выехали вместе с мамой и наконец, впервые за более чем 3 года увидели своего папу.
Передает УНН со ссылкой на страницу Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины.
Детали
Решившись на сложный и опасный путь с временно оккупированной территории, мама с четырьмя детьми в возрасте 15, 12, 8 лет и полутора года преодолела его и достигла безопасности.
До этого семья жила под постоянным давлением оккупантов,
На ВОТ требовали, чтобы дети учились по российской программе в оккупационной школе, но матери удалось организовать для старших онлайн-обучение в украинской школе
Впервые за более чем три года дети наконец увидели своего папу.
Теперь семья в безопасности.
Выполняем задание Президента — вернуть всех детей
Напомним
Благодаря скоординированным действиям инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и Украинской сети за права ребенка удалось освободить 14-летнюю девушку с оккупированной территории, которую российские органы опеки пытались принудительно отправить в интернат в РФ.
