Эксклюзив
15:14 • 21104 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 21968 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 41564 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 27939 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 31148 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 70274 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 68203 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 68416 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 31971 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 21979 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Из оккупации спасли мать с четырьмя детьми: спустя три года, наконец, состоялась встреча с отцом

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Мать с четырьмя детьми в возрасте от полутора до 15 лет выехала с временно оккупированной территории, где семья жила под постоянным давлением. Дети впервые за более чем три года увидели своего папу.

Из оккупации спасли мать с четырьмя детьми: спустя три года, наконец, состоялась встреча с отцом

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA возвращены украинские дети, которые ранее, под давлением оккупантов, учились в школе по российской программе. Дети выехали вместе с мамой и наконец, впервые за более чем 3 года увидели своего папу.

Передает УНН со ссылкой на страницу Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины.

Детали

Решившись на сложный и опасный путь с временно оккупированной территории, мама с четырьмя детьми в возрасте 15, 12, 8 лет и полутора года преодолела его и достигла безопасности.

До этого семья жила под постоянным давлением оккупантов,

На ВОТ требовали, чтобы дети учились по российской программе в оккупационной школе, но матери удалось организовать для старших онлайн-обучение в украинской школе

- говорится в сообщении Андрея Ермака.

Впервые за более чем три года дети наконец увидели своего папу.

Теперь семья в безопасности.

Выполняем задание Президента — вернуть всех детей

- подчеркнул Ермак.

Напомним

Благодаря скоординированным действиям инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и Украинской сети за права ребенка удалось освободить 14-летнюю девушку с оккупированной территории, которую российские органы опеки пытались принудительно отправить в интернат в РФ.

Игорь Тележников

Общество
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
