Из оккупации спасли мать с четырьмя детьми: спустя три года, наконец, состоялась встреча с отцом

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA возвращены украинские дети, которые ранее, под давлением оккупантов, учились в школе по российской программе. Дети выехали вместе с мамой и наконец, впервые за более чем 3 года увидели своего папу.

Передает УНН со ссылкой на страницу Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины.

Детали

Решившись на сложный и опасный путь с временно оккупированной территории, мама с четырьмя детьми в возрасте 15, 12, 8 лет и полутора года преодолела его и достигла безопасности.

До этого семья жила под постоянным давлением оккупантов,

На ВОТ требовали, чтобы дети учились по российской программе в оккупационной школе, но матери удалось организовать для старших онлайн-обучение в украинской школе - говорится в сообщении Андрея Ермака.

Впервые за более чем три года дети наконец увидели своего папу.

Теперь семья в безопасности.

Выполняем задание Президента — вернуть всех детей - подчеркнул Ермак.

Напомним

Благодаря скоординированным действиям инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и Украинской сети за права ребенка удалось освободить 14-летнюю девушку с оккупированной территории, которую российские органы опеки пытались принудительно отправить в интернат в РФ.

В этом году в украинские университеты поступили почти 5 тысяч абитуриентов с ВОТ - нардеп