Повернення з окупації: зусиллями ініціативи Bring Kids Back UA врятували 14-річну дівчину, яку росія хотіла відправити в інтернат

Завдяки скоординованим діям ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та Української мережі за права дитини вдалося визволити 14-річну дівчину з окупованої території, яку російські органи опіки намагалися примусово відправити до інтернату в рф. Тепер вона у безпеці – поруч із бабусею, яка чекала на неї кілька років. Про це написав Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про успішну операцію з порятунку неповнолітньої українки з тимчасово окупованої території. Дівчина залишилась без батька - українського військового, який загинув під час війни, і жила з родичами в умовах постійного тиску з боку окупаційних органів опіки.

За словами Єрмака, російські чиновники відкрито залякували родину, погрожуючи вилучити дитину та примусово влаштувати її до інтернату в росії. Рішення про її евакуацію ухвалили негайно.

Команда Української мережі за права дитини за одну добу змогла підготувати весь необхідний пакет документів, спланувати безпечний маршрут та організувати вивезення дівчини на підконтрольну територію України.

Нині врятована дитина перебуває разом із бабусею, яка весь цей час чекала на її повернення. Вона отримує психологічну та соціальну допомогу для адаптації після пережитого.

Дякую Українській мережі за права дитини за сприяння у порятунку дівчини. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей - наголосив Єрмак.

Ініціатива Bring Kids Back UA продовжує працювати над поверненням українських дітей, незаконно утримуваних або вивезених до росії з окупованих територій, із пріоритетом на швидкість, безпеку та збереження родинних зв’язків.

Нагадаємо

В Україні функціонує 559 патронатних сімей, які забезпечують тимчасовий догляд 1065 дітям, що перевищує початковий план. Потреба у таких сім'ях залишається високою, близько 7 тисяч дітей щорічно потребують альтернативного піклування.