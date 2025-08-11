Повернення з окупації: зусиллями ініціативи Bring Kids Back UA врятували 14-річну дівчину, яку росія хотіла відправити в інтернат

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
10:23 • 25297 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 26377 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 73555 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 100087 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 92032 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 65686 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 115452 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 199416 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129151 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293791 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
53%
752мм
Популярнi новини
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова11 серпня, 03:04 • 56651 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 79957 перегляди
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України08:11 • 20843 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 22617 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення10:29 • 22059 перегляди
Публікації
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 17203 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 22634 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
10:23 • 25281 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 73529 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 100063 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сергій Лещенко
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Аляска
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 85426 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 199409 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 350589 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 253472 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 261347 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Х-101
Facebook
Eurofighter Typhoon
The New York Times

Повернення з окупації: зусиллями ініціативи Bring Kids Back UA врятували 14-річну дівчину, яку росія хотіла відправити в інтернат

Київ • УНН

 • 624 перегляди

14-річну дівчину визволили з окупації, де російські органи опіки намагалися примусово відправити її до інтернату в рф. Вона тепер у безпеці поруч із бабусею, яка чекала її кілька років.

Повернення з окупації: зусиллями ініціативи Bring Kids Back UA врятували 14-річну дівчину, яку росія хотіла відправити в інтернат

Завдяки скоординованим діям ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та Української мережі за права дитини вдалося визволити 14-річну дівчину з окупованої території, яку російські органи опіки намагалися примусово відправити до інтернату в рф. Тепер вона у безпеці – поруч із бабусею, яка чекала на неї кілька років. Про це написав Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про успішну операцію з порятунку неповнолітньої українки з тимчасово окупованої території. Дівчина залишилась без батька - українського військового, який загинув під час війни, і жила з родичами в умовах постійного тиску з боку окупаційних органів опіки.

За словами Єрмака, російські чиновники відкрито залякували родину, погрожуючи вилучити дитину та примусово влаштувати її до інтернату в росії. Рішення про її евакуацію ухвалили негайно.

Команда Української мережі за права дитини за одну добу змогла підготувати весь необхідний пакет документів, спланувати безпечний маршрут та організувати вивезення дівчини на підконтрольну територію України.

Нині врятована дитина перебуває разом із бабусею, яка весь цей час чекала на її повернення. Вона отримує психологічну та соціальну допомогу для адаптації після пережитого.

Дякую Українській мережі за права дитини за сприяння у порятунку дівчини. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей

- наголосив Єрмак.

Ініціатива Bring Kids Back UA продовжує працювати над поверненням українських дітей, незаконно утримуваних або вивезених до росії з окупованих територій, із пріоритетом на швидкість, безпеку та збереження родинних зв’язків.

Нагадаємо

В Україні функціонує 559 патронатних сімей, які забезпечують тимчасовий догляд 1065 дітям, що перевищує початковий план. Потреба у таких сім'ях залишається високою, близько 7 тисяч дітей щорічно потребують альтернативного піклування.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна
Андрій Єрмак
Україна