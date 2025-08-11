Возвращение из оккупации: усилиями инициативы Bring Kids Back UA спасена 14-летняя девушка, которую россия хотела отправить в интернат
Киев • УНН
14-летнюю девушку освободили из оккупации, где российские органы опеки пытались принудительно отправить ее в интернат в рф. Она теперь в безопасности рядом с бабушкой, которая ждала ее несколько лет.
Благодаря скоординированным действиям инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и Украинской сети за права ребенка удалось освободить 14-летнюю девочку с оккупированной территории, которую российские органы опеки пытались принудительно отправить в интернат в рф. Теперь она в безопасности - рядом с бабушкой, которая ждала ее несколько лет. Об этом написал Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об успешной операции по спасению несовершеннолетней украинки с временно оккупированной территории. Девочка осталась без отца - украинского военного, погибшего во время войны, и жила с родственниками в условиях постоянного давления со стороны оккупационных органов опеки.
По словам Ермака, российские чиновники открыто запугивали семью, угрожая изъять ребенка и принудительно устроить его в интернат в России. Решение о ее эвакуации приняли немедленно.
Команда Украинской сети за права ребенка за одни сутки смогла подготовить весь необходимый пакет документов, спланировать безопасный маршрут и организовать вывоз девочки на подконтрольную территорию Украины.
Сейчас спасенный ребенок находится вместе с бабушкой, которая все это время ждала ее возвращения. Она получает психологическую и социальную помощь для адаптации после пережитого.
Благодарю Украинскую сеть за права ребенка за содействие в спасении девочки. Выполняем задание президента - вернуть всех детей
Инициатива Bring Kids Back UA продолжает работать над возвращением украинских детей, незаконно удерживаемых или вывезенных в россию с оккупированных территорий, с приоритетом на скорость, безопасность и сохранение семейных связей.
В Украине функционирует 559 патронатных семей, которые обеспечивают временный уход 1065 детям, что превышает первоначальный план. Потребность в таких семьях остается высокой, около 7 тысяч детей ежегодно нуждаются в альтернативном попечении.