Понад очікуване: Україна вже має 559 сімей патронатних вихователів, які підтримують понад тисячу дітей у складних життєвих обставинах

Київ • УНН

 • 988 перегляди

В Україні функціонує 559 патронатних сімей, які забезпечують тимчасовий догляд 1065 дітям, що перевищує початковий план. Потреба у таких сім'ях залишається високою, близько 7 тисяч дітей щорічно потребують альтернативного піклування.

Понад очікуване: Україна вже має 559 сімей патронатних вихователів, які підтримують понад тисячу дітей у складних життєвих обставинах

Міністерство соціальної політики України повідомляє про успішне залучення 559 патронатних сімей, які надають тимчасовий догляд дітям у складних життєвих умовах. Це перевищує початкові плани проєкту "Родина для кожної дитини", адже очікувалось 500 сімей до кінця липня 2025 року.

Наразі у цих родинах перебуває 1065 дітей, проте потреба у сімейних формах догляду залишається значною – близько 7 тисяч дітей щороку потребують тимчасового альтернативного піклування.

Про це інформує Мінсоцполітики, пише УНН.

Деталі

Проєкт "Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату", що реалізується Міністерством соціальної політики спільно з UNICEF Ukraine та іншими партнерами, демонструє позитивні результати. На кінець липня 2025 року в Україні зареєстровано 559 сімей патронатних вихователів, які тимчасово приймають до себе дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах – це на 59 більше від запланованої кількості.

В цих родинах наразі перебувають 1065 дітей, які отримують необхідну підтримку та можливість жити в теплій домашній атмосфері. Лідерами за кількістю патронатних сімей є такі області: 

  • Харківська (60 сімей);
    • Черкаська (53);
      • Житомирська (43);
        • Дніпропетровська (38);
          • Чернігівська (36)

            Проте потреба у патронатних сім’ях залишається високою – близько 7 тисяч дітей щороку потребують тимчасового альтернативного догляду. Через це проєкт продовжує свою діяльність, спрямовану на збільшення кількості сімей та розширення доступу дітей до безпечного і сімейного середовища.

            Статистика підтверджує ефективність патронатної системи: із 1529 дітей, які завершили перебування в патронаті з початку минулого року, 96% не потрапили до інституційних закладів, що свідчить про збереження сімейного кола та кращі умови для розвитку дитини.

            Проєкт виконується за фінансової підтримки Європейського Союзу в Україні, Австрійського посольства у Києві та Уряду США, у партнерстві з Державною службою України з питань дітей, Національною соціальною сервісною службою та Координаційним центром з розвитку сімейного виховання.

