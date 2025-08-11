Больше, чем ожидалось: в Украине уже 559 семей патронатных воспитателей, которые поддерживают более тысячи детей в сложных жизненных обстоятельствах

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
10:23 • 20700 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 22053 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 67113 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 93834 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 88966 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 63954 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 113745 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 197404 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 128843 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293613 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
7.1м/с
47%
752мм
Популярные новости
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова11 августа, 03:04 • 53125 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 76304 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 17228 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 15852 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 18337 просмотра
публикации
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 13823 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 16427 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 20703 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 67118 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 93841 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Сергей Лещенко
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Аляска
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 83742 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 197404 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 349150 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 252122 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 260073 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-101
Facebook
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс

Больше, чем ожидалось: в Украине уже 559 семей патронатных воспитателей, которые поддерживают более тысячи детей в сложных жизненных обстоятельствах

Киев • УНН

 • 720 просмотра

В Украине функционирует 559 патронатных семей, которые обеспечивают временный уход 1065 детям, что превышает первоначальный план. Потребность в таких семьях остается высокой, около 7 тысяч детей ежегодно нуждаются в альтернативном попечении.

Больше, чем ожидалось: в Украине уже 559 семей патронатных воспитателей, которые поддерживают более тысячи детей в сложных жизненных обстоятельствах

Министерство социальной политики Украины сообщает об успешном привлечении 559 патронатных семей, которые предоставляют временный уход детям в сложных жизненных условиях. Это превышает первоначальные планы проекта "Семья для каждого ребенка", ведь ожидалось 500 семей до конца июля 2025 года.

Сейчас в этих семьях находится 1065 детей, однако потребность в семейных формах ухода остается значительной – около 7 тысяч детей ежегодно нуждаются во временном альтернативном попечительстве.

Об этом информирует Минсоцполитики, пишет УНН.

Детали

Проект "Семья для каждого ребенка: развитие семейного патроната", реализуемый Министерством социальной политики совместно с UNICEF Ukraine и другими партнерами, демонстрирует положительные результаты. На конец июля 2025 года в Украине зарегистрировано 559 семей патронатных воспитателей, которые временно принимают к себе детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах – это на 59 больше запланированного количества.

В этих семьях сейчас находятся 1065 детей, которые получают необходимую поддержку и возможность жить в теплой домашней атмосфере. Лидерами по количеству патронатных семей являются следующие области: 

  • Харьковская (60 семей);
    • Черкасская (53);
      • Житомирская (43);
        • Днепропетровская (38);
          • Черниговская (36)

            Однако потребность в патронатных семьях остается высокой – около 7 тысяч детей ежегодно нуждаются во временном альтернативном уходе. Из-за этого проект продолжает свою деятельность, направленную на увеличение количества семей и расширение доступа детей к безопасной и семейной среде.

            Статистика подтверждает эффективность патронатной системы: из 1529 детей, завершивших пребывание в патронате с начала прошлого года, 96% не попали в институциональные учреждения, что свидетельствует о сохранении семейного круга и лучших условиях для развития ребенка.

            Проект выполняется при финансовой поддержке Европейского Союза в Украине, Австрийского посольства в Киеве и Правительства США, в партнерстве с Государственной службой Украины по вопросам детей, Национальной социальной сервисной службой и Координационным центром по развитию семейного воспитания.

            Похищение 15 детей из Николаевской области: расследование военного преступления завершено, дело передано в суд11.08.25, 14:08 • 1140 просмотров

            Степан Гафтко

            ОбществоОбразование
            Житомирская область
            Черкасская область
            Министерство социальной политики Украины
            Харьковская область
            Днепропетровская область
            Черниговская область
            ЮНИСЕФ
            Европейский Союз
            Соединённые Штаты
            Украина