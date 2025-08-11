Больше, чем ожидалось: в Украине уже 559 семей патронатных воспитателей, которые поддерживают более тысячи детей в сложных жизненных обстоятельствах
В Украине функционирует 559 патронатных семей, которые обеспечивают временный уход 1065 детям, что превышает первоначальный план. Потребность в таких семьях остается высокой, около 7 тысяч детей ежегодно нуждаются в альтернативном попечении.
Министерство социальной политики Украины сообщает об успешном привлечении 559 патронатных семей, которые предоставляют временный уход детям в сложных жизненных условиях. Это превышает первоначальные планы проекта "Семья для каждого ребенка", ведь ожидалось 500 семей до конца июля 2025 года.
Сейчас в этих семьях находится 1065 детей, однако потребность в семейных формах ухода остается значительной – около 7 тысяч детей ежегодно нуждаются во временном альтернативном попечительстве.
Детали
Проект "Семья для каждого ребенка: развитие семейного патроната", реализуемый Министерством социальной политики совместно с UNICEF Ukraine и другими партнерами, демонстрирует положительные результаты. На конец июля 2025 года в Украине зарегистрировано 559 семей патронатных воспитателей, которые временно принимают к себе детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах – это на 59 больше запланированного количества.
В этих семьях сейчас находятся 1065 детей, которые получают необходимую поддержку и возможность жить в теплой домашней атмосфере. Лидерами по количеству патронатных семей являются следующие области:
- Харьковская (60 семей);
- Черкасская (53);
- Житомирская (43);
- Днепропетровская (38);
- Черниговская (36)
Однако потребность в патронатных семьях остается высокой – около 7 тысяч детей ежегодно нуждаются во временном альтернативном уходе. Из-за этого проект продолжает свою деятельность, направленную на увеличение количества семей и расширение доступа детей к безопасной и семейной среде.
Статистика подтверждает эффективность патронатной системы: из 1529 детей, завершивших пребывание в патронате с начала прошлого года, 96% не попали в институциональные учреждения, что свидетельствует о сохранении семейного круга и лучших условиях для развития ребенка.
Проект выполняется при финансовой поддержке Европейского Союза в Украине, Австрийского посольства в Киеве и Правительства США, в партнерстве с Государственной службой Украины по вопросам детей, Национальной социальной сервисной службой и Координационным центром по развитию семейного воспитания.
