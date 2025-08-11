Похищение 15 детей из Николаевской области: расследование военного преступления завершено, дело передано в суд

Вооруженные российские военные и коллаборанты вывезли из Новопетровской специальной школы в Николаевской области 15 детей в анапу. Прокуроры установили всех причастных, добились их внесения в санкционные списки и передали обвинительный акт в суд, квалифицировав действия как военное преступление. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Пятнадцать детей из Новопетровской специальной школы Николаевской области прошли путь от родной школы через оккупированный Крым до российской анапы. Вместо уроков и безопасного детства вооруженные военные, запрет родного языка и принуждение петь гимн страны-агрессора. Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора проведено комплексное расследование этого военного преступления. Установлен полный маршрут незаконного перемещения детей, идентифицированы причастные, среди которых военнослужащий вооруженных сил государства-агрессора и двое коллаборантов из временно оккупированной Херсонщины - говорится в сообщении.

Как отметили, прокуроры собрали доказательства для использования как в национальных судах, так и в международных институциях. Кроме того, "обвиняемые внесены в санкционные списки, а обвинительный акт передан в суд".

Дополнение

Во время оккупации села Новопетровка в местной специальной школе оставались 15 детей: десять лишены родительской опеки, двое сирот, еще двое попали в учреждение из-за сложных жизненных обстоятельств и один ребенок на момент депортации был усыновлен гражданами США.

С первых дней оккупации российские военные, среди которых был один из будущих обвиняемых, регулярно наведывались в школу и проверяли наличие в ней детей. В июле 2022 года директор начала искать пути эвакуации на подконтрольную Украине территорию. Об этом узнали военные, прибыли в учреждение и установили вооруженный контроль.

Около двадцати вооруженных военных рф принудительно перевезли детей вместе с директором и ее мужем в поселок Степановка Херсонской области, вглубь оккупированной территории, где они находились три месяца.

В октябре того же года двое коллаборантов, угрожая применением насилия, организовали их дальнейшее перемещение на железнодорожную станцию Джанкой в Крыму. Там детей встретили представители оккупационных "органов власти" и депортировали в анапу.

Детей ежедневно подвергали идеологическому давлению: принуждали петь гимн страны-агрессора, участвовать в мероприятиях с навязыванием пророссийских взглядов, запрещали общаться на украинском языке, пользоваться украинской символикой. Следствие установило, что никаких объективных оснований для "эвакуации" не было. Дети не нуждались в медицинской помощи или дополнительном обследовании, в школе было бомбоубежище, запасы продуктов, лекарств и средств гигиены, а ситуация в населенном пункте оставалась стабильной - сообщили в Офисе генпрокурора.

Поэтому действия обвиняемых россиян квалифицированы как "нарушение законов и обычаев войны".

Насильственное перемещение гражданских лиц с оккупированной территории, особенно детей, является грубым нарушением ст. 49 IV Женевской конвенции 1949 года и военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом - подчеркнули прокуроры.

Благодаря правоохранителям, международным партнерам и волонтерским организациям всех детей удалось вывезти с территории россии в безопасные места за границей. Усыновленный ребенок сейчас находится в США вместе с опекунами.

