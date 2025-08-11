Похищение 15 детей из Николаевской области: расследование военного преступления завершено, дело передано в суд

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
10:23 • 20700 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 22053 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 67113 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 93834 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 88966 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 63954 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 113745 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 197404 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 128843 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293613 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
7.1м/с
47%
752мм
Популярные новости
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова11 августа, 03:04 • 53125 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 76304 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 17228 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 15852 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 18337 просмотра
публикации
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 13824 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 16430 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 20704 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 67120 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 93842 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Сергей Лещенко
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Аляска
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 83743 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 197405 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 349150 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 252122 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 260073 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-101
Facebook
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс

Похищение 15 детей из Николаевской области: расследование военного преступления завершено, дело передано в суд

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Вооруженные российские военные и коллаборационисты вывезли 15 детей из Новопетровской специальной школы в Анапу. Прокуроры установили причастных, передав обвинительный акт в суд, квалифицировав действия как военное преступление.

Похищение 15 детей из Николаевской области: расследование военного преступления завершено, дело передано в суд

Вооруженные российские военные и коллаборанты вывезли из Новопетровской специальной школы в Николаевской области 15 детей в анапу. Прокуроры установили всех причастных, добились их внесения в санкционные списки и передали обвинительный акт в суд, квалифицировав действия как военное преступление. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Пятнадцать детей из Новопетровской специальной школы Николаевской области прошли путь от родной школы через оккупированный Крым до российской анапы. Вместо уроков и безопасного детства вооруженные военные, запрет родного языка и принуждение петь гимн страны-агрессора. Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора проведено комплексное расследование этого военного преступления. Установлен полный маршрут незаконного перемещения детей, идентифицированы причастные, среди которых военнослужащий вооруженных сил государства-агрессора и двое коллаборантов из временно оккупированной Херсонщины

- говорится в сообщении.

Как отметили, прокуроры собрали доказательства для использования как в национальных судах, так и в международных институциях. Кроме того, "обвиняемые внесены в санкционные списки, а обвинительный акт передан в суд".

Дополнение

Во время оккупации села Новопетровка в местной специальной школе оставались 15 детей: десять лишены родительской опеки, двое сирот, еще двое попали в учреждение из-за сложных жизненных обстоятельств и один ребенок на момент депортации был усыновлен гражданами США.

С первых дней оккупации российские военные, среди которых был один из будущих обвиняемых, регулярно наведывались в школу и проверяли наличие в ней детей. В июле 2022 года директор начала искать пути эвакуации на подконтрольную Украине территорию. Об этом узнали военные, прибыли в учреждение и установили вооруженный контроль.

Около двадцати вооруженных военных рф принудительно перевезли детей вместе с директором и ее мужем в поселок Степановка Херсонской области, вглубь оккупированной территории, где они находились три месяца.

В октябре того же года двое коллаборантов, угрожая применением насилия, организовали их дальнейшее перемещение на железнодорожную станцию Джанкой в Крыму. Там детей встретили представители оккупационных "органов власти" и депортировали в анапу.

Детей ежедневно подвергали идеологическому давлению: принуждали петь гимн страны-агрессора, участвовать в мероприятиях с навязыванием пророссийских взглядов, запрещали общаться на украинском языке, пользоваться украинской символикой. Следствие установило, что никаких объективных оснований для "эвакуации" не было. Дети не нуждались в медицинской помощи или дополнительном обследовании, в школе было бомбоубежище, запасы продуктов, лекарств и средств гигиены, а ситуация в населенном пункте оставалась стабильной

- сообщили в Офисе генпрокурора.

Поэтому действия обвиняемых россиян квалифицированы как "нарушение законов и обычаев войны".

Насильственное перемещение гражданских лиц с оккупированной территории, особенно детей, является грубым нарушением ст. 49 IV Женевской конвенции 1949 года и военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом

- подчеркнули прокуроры.

Благодаря правоохранителям, международным партнерам и волонтерским организациям всех детей удалось вывезти с территории россии в безопасные места за границей. Усыновленный ребенок сейчас находится в США вместе с опекунами.

Из оккупации в Крыму спасли мать с пятью детьми07.08.2025, 13:41 • 2813 просмотров

Алена Уткина

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Николаевская область
Генеральный прокурор Украины
Херсонская область
Крым
Соединённые Штаты
Джанкой