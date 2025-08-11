Викрадення 15 дітей з Миколаївщини: завершено розслідування воєнного злочину, справу передано до суду

Озброєні російські військові та колаборанти вивезли з Новопетрівської спеціальної школи у Миколаївській області 15 дітей до анапи. Прокурори встановили усіх причетних, домоглися їхнього внесення до санкційних списків і передали обвинувальний акт до суду, кваліфікувавши дії як воєнний злочин. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

П’ятнадцять дітей із Новопетрівської спеціальної школи Миколаївської області пройшли шлях від рідної школи через окупований Крим до російської анапи. Замість уроків і безпечного дитинства озброєні військові, заборона рідної мови та примус співати гімн країни-агресора. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено комплексне розслідування цього воєнного злочину. Встановлено повний маршрут незаконного переміщення дітей, ідентифіковано причетних, серед яких військовослужбовець збройних сил держави-агресора та двоє колаборантів з тимчасово окупованої Херсонщини - йдеться у дописі.

Як зазначили, прокурори, зібрано докази для використання як у національних судах, так і в міжнародних інституціях. Крім того, "обвинувачених внесено до санкційних списків, а обвинувальний акт передано до суду".

Доповнення

Під час окупації села Новопетрівка у місцевій спеціальній школі залишалися 15 дітей: десятеро позбавлені батьківського піклування, двоє сиріт, ще двоє потрапили до закладу через складні життєві обставини й одна дитина на момент депортації була усиновлена громадянами США.

З перших днів окупації російські військові, серед яких був один із майбутніх обвинувачених, регулярно навідувалися до школи та перевіряв наявність у ній дітей. У липні 2022 року директорка почала шукати шляхи евакуації на підконтрольну Україні територію. Про це дізналися військові, прибули до закладу та встановили озброєний контроль.

Близько двадцяти озброєних військових рф примусово перевезли дітей разом із директоркою та її чоловіком до селища Степанівка Херсонської області, у глиб окупованої території, де вони перебували три місяці.

У жовтні того ж року двоє колаборантів, погрожуючи застосуванням насильства, організували їх подальше переміщення до залізничної станції Джанкой у Криму. Там дітей зустріли представники окупаційних "органів влади" та депортували до анапи.

Дітей щодня піддавали ідеологічному тиску: примушували співати гімн країни-агресора, брати участь у заходах з нав’язуванням проросійських поглядів, забороняли спілкуватися українською мовою, користуватися українською символікою. Слідство встановило, що жодних об’єктивних підстав для "евакуації" не було. Діти не потребували медичної допомоги чи додаткового обстеження, у школі було бомбосховище, запаси продуктів, ліків і засобів гігієни, а ситуація в населеному пункті залишалася стабільною - повідомили в Офісі генпрокурора.

Тож дії обвинувачених росіян кваліфіковані як "порушення законів та звичаїв війни".

Насильницьке переміщення цивільних осіб з окупованої території, особливо дітей, є грубим порушенням ст. 49 IV Женевської конвенції 1949 року та воєнним злочином відповідно до міжнародного гуманітарного права - підкреслили прокурори.

Завдяки правоохоронцям, міжнародним партнерам та волонтерським організаціям усіх дітей вдалося вивезти з території росії у безпечні місця за кордоном. Усиновлена дитина нині перебуває у США разом з опікунами.

З окупації у Криму врятували матір з п'ятьма дітьми