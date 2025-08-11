$41.390.07
Ексклюзив
10:23 • 25363 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 26432 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 73639 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 100172 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 92075 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 65711 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 115470 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 199447 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129156 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293791 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Викрадення 15 дітей з Миколаївщини: завершено розслідування воєнного злочину, справу передано до суду

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

Озброєні російські військові та колаборанти вивезли 15 дітей з Новопетрівської спеціальної школи до анапи. Прокурори встановили причетних, передавши обвинувальний акт до суду, кваліфікувавши дії як воєнний злочин.

Викрадення 15 дітей з Миколаївщини: завершено розслідування воєнного злочину, справу передано до суду

Озброєні російські військові та колаборанти вивезли з Новопетрівської спеціальної школи у Миколаївській області 15 дітей до анапи. Прокурори встановили усіх причетних, домоглися їхнього внесення до санкційних списків і передали обвинувальний акт до суду, кваліфікувавши дії як воєнний злочин. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

П’ятнадцять дітей із Новопетрівської спеціальної школи Миколаївської області пройшли шлях від рідної школи через окупований Крим до російської анапи. Замість уроків і безпечного дитинства озброєні військові, заборона рідної мови та примус співати гімн країни-агресора. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено комплексне розслідування цього воєнного злочину. Встановлено повний маршрут незаконного переміщення дітей, ідентифіковано причетних, серед яких військовослужбовець збройних сил держави-агресора та двоє колаборантів з тимчасово окупованої Херсонщини

- йдеться у дописі.

Як зазначили, прокурори, зібрано докази для використання як у національних судах, так і в міжнародних інституціях. Крім того, "обвинувачених внесено до санкційних списків, а обвинувальний акт передано до суду".

Доповнення

Під час окупації села Новопетрівка у місцевій спеціальній школі залишалися 15 дітей: десятеро позбавлені батьківського піклування, двоє сиріт, ще двоє потрапили до закладу через складні життєві обставини й одна дитина на момент депортації була усиновлена громадянами США.

З перших днів окупації російські військові, серед яких був один із майбутніх обвинувачених, регулярно навідувалися до школи та перевіряв наявність у ній дітей. У липні 2022 року директорка почала шукати шляхи евакуації на підконтрольну Україні територію. Про це дізналися військові, прибули до закладу та встановили озброєний контроль.

Близько двадцяти озброєних військових рф примусово перевезли дітей разом із директоркою та її чоловіком до селища Степанівка Херсонської області, у глиб окупованої території, де вони перебували три місяці.

У жовтні того ж року двоє колаборантів, погрожуючи застосуванням насильства, організували їх подальше переміщення до залізничної станції Джанкой у Криму. Там дітей зустріли представники окупаційних "органів влади" та депортували до анапи.

Дітей щодня піддавали ідеологічному тиску: примушували співати гімн країни-агресора, брати участь у заходах з нав’язуванням проросійських поглядів, забороняли спілкуватися українською мовою, користуватися українською символікою. Слідство встановило, що жодних об’єктивних підстав для "евакуації" не було. Діти не потребували медичної допомоги чи додаткового обстеження, у школі було бомбосховище, запаси продуктів, ліків і засобів гігієни, а ситуація в населеному пункті залишалася стабільною

- повідомили в Офісі генпрокурора.

Тож дії обвинувачених росіян кваліфіковані як "порушення законів та звичаїв війни".

Насильницьке переміщення цивільних осіб з окупованої території, особливо дітей, є грубим порушенням ст. 49 IV Женевської конвенції 1949 року та воєнним злочином відповідно до міжнародного гуманітарного права

- підкреслили прокурори.

Завдяки правоохоронцям, міжнародним партнерам та волонтерським організаціям усіх дітей вдалося вивезти з території росії у безпечні місця за кордоном. Усиновлена дитина нині перебуває у США разом з опікунами.

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Миколаївська область
Генеральний прокурор (Україна)
Херсонська область
Крим
Сполучені Штати Америки
Джанкой